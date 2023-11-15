"Быстрее испытать": Великобритания и США поставляют Украине экспериментальные разработки

Украинская армия уникальна тем, что разработчики оружия могут быстро вносить изменение в конструкции на основе отзывов бойцов.

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Поддержка Украины привела к резкому увеличению технологических возможностей британской армии. Киев не только делится опытом, но и передает трофейную технику для изучения. Взамен Соединенное Королевство передает экспериментальное вооружение. Об этом сообщает Defense One.

Украинский опыт и реальные боевые действия привели к "невероятному ускорению военного потенциала Запада". Об этом сказал министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи во время визита в США на борту авианосца HMS Prince Wales. Соединенное Королевство тщательно изучает информацию и технику, которой делятся Украина. ВСУ захватили высокочувствительное оборудование российских оккупантов.

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Кроме этого британцы изучают то, как показывает себя британское оружие на фронте. ВСУ получают даже прототипы некоторых разработок. Великобритания возглавила усилия, чтобы Украина получила больше экспериментального оборудования. Частично это осуществляется за счет Международного фонда для Украины, который позволяет быстрее покупать оружие.

"Вы очень быстро узнаете, что работает, а что нет. Темпы развития оборонных инноваций в странах НАТО являются такими, какими вы ожидаете их видеть во время войны", — заявил Хиппи.

Украина уже получила новейшие ЗРК Terrahawk Paladin от компании MSI. Ее запустили в производство только в январе. Так же поступают и Соединенные Штаты, пишут в издании. К тому же разработчики оружия получают один весомый плюс — отзывы военных, которые позволяют быстро выявлять и устранять недостатки.

"Оказывается, что эти компании, которые терпеливо работали вместе с британской армией в течение пяти лет, получили доступ к новейшей информации о российских возможностях [радиоэлектронной борьбы]. Компании быстро развивают свой потенциал беспилотников и передают его украинцам в течение пяти недель", — сообщил Хиппи.

Один из уроков, к которому пришли британцы заключается в том, что нужно иметь больше дешевого и количественного оружия, а не на дорогостоящих единичных образцов. Теперь британские военные ищут производителей, которые могли бы, как и Украина быстро и доступно делать оружие.

Напомним, 2 ноября СМИ писали, что армия США планирует делать акцент на беспилотной артиллерии из-за опыта войны в Украине.

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