США планируют делать акцент на беспилотной артиллерии из-за опыта войны в Украине, — СМИ

Боевые действия в российско-украинской войне показали, насколько важно быть мобильным, а на развертывание буксируемой артиллерии понадобится до 15 минут. Это может быть смертельно опасно для военных.

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Буксированная артиллерия уже давно является ключевым компонентом арсенала американской армии, но война в Украине показывает, что мобильность — важный компонент на современном поле боя. Об этом сообщает Bussiness Insider.

Война в Украине показывает, что эффективность артустановок зависит не только от дальности стрельбы или разрушительной силы снарядов, но и от мобильности. Тактика "бой-беги" может сохранить жизнь бойцов от уничтожения врагом. Поэтому армия США стоит перед вопросом, будет ли буксированная артиллерия жизнеспособным вариантом в будущем. Ее недостатком является долгое время на развертывание.

"10-ти или 15-минутное время на развертывание не сработает против хорошего врага", — сказал генерал Джеймс Рейни, руководящий Командованием перспективных разработок Сухопутных войск армии США.

Российско-украинская война также демонстрирует, что растет и распространяется количество усовершенствованных систем для борьбы с артиллерией. Поэтому дискуссия о целесообразности использования буксируемой артиллерии продолжаются. Кроме средств поражения развиваются контрбатарейные радары, дроны-камикадзе и другие системы.

Западные страны еще со времен Второй мировой делают эксперименты по установке пушки на базу танкового или иного бронированного шасси, в частности сейчас есть САУ PzH 2000 и САУ Krab. Франция создала САУ Caesar на базе грузовика, чтобы быть и мобильной, и смертоносной. Однако неотъемлемым преимуществом прицепных гаубиц является меньшая стоимость эксплуатации и они более удобные для десантных частей.

M109A7 с длиной пушки 58 калибров

В издании отмечают, что в США рассматривают вариант роботизированной артиллерии, чтобы не рисковать жизнью артиллеристов. Они должны быть меньше, легче и экономичнее вариантов, которыми управляют люди.

"Мы продолжаем рассматривать колесные и роботизированные решения для артиллерии, которая буксируется", — продолжил генерал Рейни.

Боевые действия в Украине являются еще одним важным индикатором: артиллерия и контрбатарейная борьба будет оставаться ключевым оружием в будущих военных конфликтах. Артиллерия будет становиться более смертоносной и дальнобойной.

Напомним, 23 октября СМИ писали, что в США до сих пор не определились с будущим САУ М109А7 с длинной пушкой в 58 калибров.

10 октября в США испытали самый дальнобойный снаряд Ramjet 155, который имеет двигатель для увеличения дальности.