Времени все меньше: США до сих пор не определились с будущим САУ M109A7 с пушкой 58 калибров

Длинный ствол позволит вести стрельбу на расстояние более 70 км, но с другой стороны пушка очень быстро изнашивается. Поэтому у армии США есть только год, чтобы определиться с будущим самоходных артустановок.

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Армия США проводит эксперименты с артиллерией M109A7 с длиной пушки в 58 калибров, что позволяет вести стрельбу на более 70 км. Однако военные до сих пор не определились, эффективно ли такое решение. Об этом сообщает Breaking Defense.

До 2025 финансового года армия США должна определиться с финансовым запросом на развитие артиллерийских подразделений. Проект должен быть готов в течение 2024 года. Пока Пентагон не определился, является ли хорошим решением делать ставку на M109A7 с длиной пушки 58 калибров. Стандартно САУ М109 имеет пушку длиной 39 калибров, а в мире используют машины 52 или 55 калибров. Длина ствола напрямую влияет на дальность выстрела.

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Глава отдела закупок армии США Дуг Буш говорит, что поразительная дальность САУ M109A7 имеет другую сторону — высокий износ ствола. Поэтому армии США нужно решить, готовы ли они с этим смириться, или BAE Sysytems сможет каким-то образом укрепить ствол. Не исключено, что от САУ с пушкой 58 калибров вообще придется отказаться.

XM1155 будет иметь дальность 110 км в случае выстрела с пушкой 58 калибров

В последнем случае расширить дальность стрельбы можно будет уже не путем увеличения длины ствола, а использованием высокоточных боеприпасов. В частности боеприпас XM1155, который создавался для M109A7, но подойдет и для других пушек и будет иметь повышенный радиус поражения. Дальность на M109A6 Paladin новым боеприпасом не раскрывается, но заявлялось, что она была выше любых других снарядов. Если брать XM1155 под пушку длиной 58 калибров, то ее заявленная дальность будет 110 км. Но и ей есть альтернативы.

Рамджет 155 Фото: Boeing

Совместная разработка Boeing и Nammo под названием Ramjet 155 вообще имеет заявленную дальность на 150 км в случае пушки 58-го калибра. Однако разработка имеет меньшую начальную скорость, чтобы увеличить ресурс пушки.

В итоге не исключено, что армия США останется без пушки калибром 58-калибра, но получит средства поражения для стрельбы на расстояние более 60 км. Кроме этого опыт российско-украинской войны показал необходимость армии США иметь больше 120-мм минометов. По словам Дуга Буша, все изменения пока прорабатываются.

Напомним, 10 октября в США испытали самый дальнобойный снаряд Ramjet 155, который имеет двигатель для увеличения дальности.

Армия США заказала партию САУ М109А7 на сумму почти 300 миллионов долларов.