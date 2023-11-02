США планують робити акцент на безпілотній артилерії через досвід війни в Україні, – ЗМІ

Бойові дії в російсько-українській війні показали, наскільки важливо бути мобільним, а на розгортання буксированої артилерії знадобиться до 15 хвилин. Це може бути смертельно небезпечно для військових.

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Буксирована артилерія вже давно є ключовим компонентом арсеналу американської армії, але війна в Україні показує, що мобільність є важливою компонентою на сучасному полі бою. Про це повідомляє Bussiness Insider.

Війна в Україні показує, що ефективність артустановок залежить не тільки від дальності стрільби чи руйнівної сили снарядів, але й від мобільності. Тактика "бій-бижи" може зберегти життя бійців від знищення ворогом. Тому армія США постає перед питанням, чи буде буксирована артилерія життєздатним варіантом у майбутньому. Її недоліком є довгий час на розгортання.

"10-ти або 15-хвилинний час на переміщення не спрацює проти хорошого ворога", — сказав генерал Джеймс Рейні, голова Командування перспективних розробок Сухопутних військ армії США Командування майбутнього США.

Російсько-українська війна також демонструє, що зростає та поширюється кількість удосконалених систем для боротьби з артилерією. Відтак дискусія про доцільність використання буксированої артилерії тривають. Окрім засобів ураження розвиваються контрбатарейні радари, дрони-камікадзе та інші системи.

Західні країни ще з часів Другої світової роблять експерименти з встановлення гармати на базу танкового чи іншого броньованого шасі, зокрема PzH 2000, Krab. Франція створила САУ Caesar на базі вантажівки, щоб бути і мобільною, і смертоносною. Проте невідʼємною перевагою причіпних гаубиць є менша вартість експлуатації та зручніші для десантних частин.

M109A7 з довжиною гармати 58 калібрів

Проте у виданні зазначають, що у США розглядають варіант роботизованої артилерії, щоб не ризикувати життям артилеристів. Вони мають бути меншими, легшими та більш економічними за варіанти, якими керують люди.

Ми продовжуємо розглядати колісні та роботизовані рішення для артилерії, яка буксирується", — продовжив генерал Рейні.

Бойові дії в Україні є ще одним важливим індикатором: артилерія та контрбатарейна боротьба залишатиметься ключовою зброєю в майбутніх військових конфліктах. Артилерія ставатиме смертоноснішою та далекобійнішою.

Нагадаємо, 23 жовтня ЗМІ писали, що в США досі не визначились з майбутнім САУ М109А7 з довшою гарматою у 58 калібрів.

10 жовтня в США випробували найдалекобійніший снаряд Ramjet 155, який має двигун для збільшення дальності.