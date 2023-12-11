ВСУ получили польскую САМУ M120 Rak: эксперт назвал ее преимущества и недостатки

По мнению эксперта, M120 Rak — очень хорошая 120-мм самоходная минометная установка, которая может вести огонь дистанционно, оснащена цифровой системой управления огнем, тепловизором и лазерным дальномером.

ВСУ получили на вооружение самоходные минометы Rak, которые Польша в апреле пообещала передать Украине. Их "засветили" бойцы 44-й отдельной механизированной бригады получили. Новые самоходные минометные установки уже применяют на фронте. О преимуществах и недостатках польских САМУ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука Александр Коваленко.

По мнению эксперта, M120 Rak — это очень хорошая 120-мм самоходная минометная установка и в 2016 году, по его словам, он выступал за расширение автопарка польскими САМУ.

Преимущества M120 Rak:

САМУ оснащена цифровой системой управления огнем, тепловизором и лазерным дальномером, что не ограничивает его по действиям в любое время суток;

миномет является автоматическим орудием длиной 25 калибров. Заряжание происходит в любом положении, клиновым затвором с вертикальным перемещением и гидравлической системой возврата.

привод электрической башни, но в экстренной ситуации активируется ручное управление;

может вести огонь дистанционно.

система управления связью Fonet с радиостанцией RRC-9311AP, гибридная навигационная система. Экипаж имеет дневные и ночные приборы наблюдения, у командира есть круговая система наблюдения.

использует для стрельбы как стандартные мины OF843B и OF843A с максимальной дальностью 6 900 метров, так и более современные — OF843A/B, с дальностью выстрела до 8 км. А

Недостатки САМУ M120 Rak

По мнению эксперта, еще в 2016 году САМУ активно бы помогала на фронте, а сейчас она не сможет полноценно работать, поскольку станет целью для ВС РФ.

"В условиях господства в воздушном пространстве барражирующих боеприпасов "Ланцет", дронов, плотного артиллерийского и контрбатарейного огня, 7 км от сейчас ни о чем. M120 Rak — это очень хорошая САМУ, но в реалиях современных боевых действий она более жирная цель, чем неуловимый охотник. И как по мне, применение ей лучше найти где-то в приграничной зоне, но никак не вблизи линии боевого соприкосновения", — прокомментировал Коваленко.

Напомним, что 26 ноября в Генштабе показали украинский бикалиберный миномет калибра 30-мм и 40-мм.

8 ноября в Главном управлении ревидки рассказали о самоходных минометах Scorpion, которые поступили на вооружение военных.