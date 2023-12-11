Белый дом анонсировал пакет военной помощи Украине к Новому Году (видео)

Американский лидер, как отметил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, на встрече с украинским президентом заверит его, что и в дальнейшем стремится от Конгресса получить решение относительно запроса на предоставление финансовой помощи Украине.

Соединенные Штаты до конца декабря намерены предоставить Украине пакет военной помощи. Об этом Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности США, сообщил во время брифинга 11 декабря.

Он выразил надежду, что новое объявление, касающееся сектора безопасности, будет сделано до конца месяца. Чиновник выразил надежду, что все услышат новое сообщение относительно этого.

"Нам абсолютно необходимо получить дополнительное финансирование для дальнейшей поддержки Украины", — рассказал он, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Кирби добавил, что американский лидер на встрече с украинским политиком заверит его, что и в дальнейшем стремится от Конгресса получить решение относительно запроса на предоставление финансовой помощи Украине.

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Запланированная встреча Зеленского и Байдена

Президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу во вторник, 12 декабря. Как информирует издание The Washington Post, президент Украины может встретиться и с другими американскими чиновниками и некоторыми лидерами Конгресса. Его пригласили выступить перед сенаторами во вторник утром. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, как говорится в сообщении, также встретится с Зеленским.

Зеленский 11 декабря заявил, что Украина одолеет паузу с военной помощью от США. По словам президента, никто не собирается опускать руки из-за трудностей, которые возникли в Конгрессе, ведь эта битва не проиграна. Также руководитель государства уверен, что РФ причастна ко многим мировым конфликтам.

Напомним, 11 декабря Зеленский заявил, что переговоры с Кремлем не возможны. Украинский лидер подчеркнул, что люди, которые находятся на оккупированных территориях, имеют право самостоятельно выбирать, под каким флагом им жить.