"Это лишь первый шаг": Россия не остановится в случае захвата Украины, — Зеленский (видео)

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Россия перемещает экономику и общество на так называемые "военные рельсы".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин имеет большую цель, чем просто атака украинских городов, поэтому он не остановится на захвате части нашей страны и даже целого государства. Об этом украинский лидер рассказал во время выступления в Национальном университете обороны, где готовят военную элиту Соединенных Штатов и 153 других стран.

"Украина для России — это лишь первый шаг для того, чтобы действовать, как старая империя, которая погибла в 1989, и чтобы бросать вызов всем, как это делал российский царь", — отметил президент.

По его словам, Путин должен проиграть в этой войне.

"Путин перемещает экономику и общество на то, что он называет "военными рельсами". К сожалению, у него было время, чтобы это сделать. И направление этих рельсов четко виден", — добавил Зеленский.

Он также отметил, что сейчас точно видно РФ больше чем просто атакует украинские земли и дальше оккупанты не остановятся.

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Визит Зеленского в США: реакция главы Пентагона

Ллойд Остин отметил, что помощь западных партнеров для украинских военный имеет решающее влияние на ситуацию на поле боя, ведь благодаря совместным усилиям ВСУ вернули уже более половины территорий, которые РФ захватила с февраля 2022.

Российские оккупанты, продолжает американский министр, очень сильно ослаблены. Глава Кремля Владимир Путин хотел деморализовать украинский народ, но сделал это со своими войсками.

"Поэтому вместе с нашими союзниками и партнерами мы намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи, а также создать будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы. Если мы не дадим отпор агрессии Кремля сегодня, если мы не сдержим других потенциальных агрессоров, мы только пригласим еще больше агрессии, еще больше кровопролития и еще больше хаоса", — заявил Остин.

Отдельно глава Пентагона вспомнил свою поездку в Киев, которая случилась несколько недель назад. Там он убедился в решимости украинской армии и стойкости украинского народа, который готов бороться за свою свободу.