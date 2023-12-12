Выборы в России: в ISW рассказали, зачем Кремлю голосование в оккупированных регионах Украины

По словам аналитиков, Россия, скорее всего, будет использовать президентские выборы в марте 2024 года для создания видимости легитимности своей оккупации украинских территорий.

Кремль хочет провести выборы президента РФ на оккупированных территориях Украины, чтобы легитимировать свой контроль над ними. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 11 декабря говорится, что Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение о проведении выборов на оккупированных территориях Украины, кроме Крыма. Так, на полуострове введено военное положение после консультаций с Министерством финансов России и Минобороны, а также с ФСБ и оккупационными властями.

"Российское законодательство, в частности, требует, чтобы ЦИК консультировалась с этими органами при рассмотрении вопроса о проведении выборов в районах, где действует военное положение, включая оккупированную Украину", — отметили аналитики.

По словам экспертов, Россия, скорее всего, будет использовать президентские выборы в марте 2024 года для создания видимости легитимности своей оккупации украинских территорий. Отмечается, что Кремль делал то же самое во время незаконных референдумов об аннексии в 2022 году и региональных выборов в 2023 году.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила 7 декабря, что голосование в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях "будут несколько отличаться" по процедуре от выборов в России и оккупированном Крыму.

"ЦИК, скорее всего, будет использовать эти разные процедуры для фальсификации голосов в пользу Путина и заявления о высокой явке избирателей, одновременно ложно изображая участие оккупированной Украины в выборах как легитимное для международного сообщества", — сказано в отчете.

Напомним, что 9 декабря в Белом доме высмеяли предстоящие выборы в России. Представитель администрации президента США Джон Кирби сказал, что необходимо объективно смотреть на Россию, как она есть, и трезво оценивать действия Путина.