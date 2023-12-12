Новые бойцы и закрепление: ВСУ продолжили наземные операции возле Крынок, — ISW (карты)

Российские войска имеют незначительное продвижение на Лиманском направлении, указали аналитики Института изучения войны. Отметили, что продолжаются боевые столкновения на всей линии фронта от Купянска до Крынок.

11 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) насчитали на линии фронта в Украине 13 точек, где происходили боевые столкновения между ВСУ и ВС РФ. Россияне пытаются атаковать сразу в нескольких направлениях от Купянска до Великой Новоселки. Тем временем как ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсонщины и атакуют под Вербовым в Запорожской области. Свои наблюдения с войной в Украине аналитики опубликовали на портале ISW.

Российское командование продолжает попытки захватить Донецкую и Луганскую области, говорится в статье на портале ISW. Указывается, что именно здесь прилагаются основные усилия. Боевые действия на юге — "для поддержки главных усилий россиян".

Война в Украине — бои в Херсонской области

Информацию о ситуации на левобережье Херсонщины аналитики ISW получили, изучив сообщения российских военкоров. В частности, они утверждали, что ВСУ удалось переправить под Крынки еще 30-50 военных. Кроме того, украинские бойцы сильнее закрепились возле данного населенного пункта, хотя россияне уверяют, что имеют определенные успехи после ряда авиаударов, пишут исследователи.

Ситуация на Херсонском участке фронта по состоянию на 11 декабря 2023 года Фото: ISW

Купянское направление — детали

На линии фронта от Купянска в Харьковской области до Дибровы в Донецкой области есть определенное продвижение ВС РФ, пояснили аналитики. Основные направления атак, которые упоминаются в отчетах украинского командования — Синьковка, Петропавловка, Макеевка, Терны. Заметили, что на некоторых видео российские войска замечены возле Дибровы — к юго-востоку от населенного пункта. Между тем российские военные утверждают, что ВСУ продвинулись и закрепились неподалеку от Широкой Балки.

Ситуация на восточном участке фронта по состоянию на 11 декабря 2023 года Фото: ISW

Линия фронта на Донбассе и юге — текущая ситуация

На Бахмутском направлении ВС РФ атаковали возле восьми населенных пунктов: возле Спорного, Веселого, Северска, Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Никакого продвижения врага не обнаружено, говорится в статье аналитиков.

В то же время несколько южнее, продолжаются бои на флангах возле Авдеевки. Российские источники, на которые ссылаются аналитики, рассказали о тактических атаках ВС РФ на северном фланге у Степного. Кроме того, уверяли, что якобы отдельные подразделения ВС РФ добрались до северных кварталов Авдеевки — этому в ISW не нашли никакого подтверждения.

Возле Марьинки также продолжается сопротивление действиям ВС РФ. В частности, в данном населенном пункте ВСУ удерживают еще 3% территории. Украинские воины атаковали возле Георгиевки, тогда как россияне — у Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Далее на юг отмечена активность россиян на юго-запад от Большой Новоселки — попытались атаковать возле Приютино, написали в ISW. Однако все повытки продвинуться были неудачные, а военные подразделения "Шторм-Z" ВС РФ жалуются на холод и отсутствие связи. Кроме того, состоялись атаки ВСУ у Вербового: на данном отрезке враг имеет недостаток РЭБ и артиллерии.

Участок фронта от Бахмута до Великой Новоселки по состоянию на 12 декабря 2023 года Фото: ISW Участок фронта от Работино до Великой Новоселки по состоянию на 12 декабря 2023 года Фото: ISW

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 11 декабря указали, где и сколько раз атаковали ВС РФ. В частности, враг атаковал 12 раз на Купянско-Лиманском направлении, 13 раз — на Бахмутском, 36 — на Авдеевском, 12 — на Марьинском, 3 — возле Приютино.

Между тем 9 декабря эксперты DeepState рассказали об особой тактике, которую применяют подразделения ВС РФ под Крынками на Херсонщине. Враг бросается вперед бронемашинами, пытаясь забросить в тыл ВСУ свою пехоту. Однако эта тактика неудачная, поскольку и бронемашины, и пехота уничтожаются Силами обороны.

Напоминаем, эксперты объяснили, что произойдет с миром, если президент РФ Владимир Путин одержит победу на войне в Украине. Между тем аналитики отметили, чем отличаются атаки врага под Авдеевкой.