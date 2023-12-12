В ГПСУ рассказали, как ВС РФ штурмуют позиции защитников на Купянском направлении
По словам подполковника Ивана Шевцова, постоянная смена даты взятия Купянска войсками РФ не подкреплена ни одним продвижением на данном участке фронта.
Российские оккупанты продолжают использовать пехоту на Лимано-Купянском направлении. Они применяют тактику "мясных штурмов". Об этом рассказал подполковник, начальник пресс-службы штурмовой бригады "Сталевий кордон" ГПСУ Иван Шевцов в эфире "Радио Свобода".
По его словам, за последние полгода тактика России на данном направлении не менялась. Правда, в связи с погодными условиями, оккупанты меньше используют военную технику и больше полагаются на пехоту.
"В основном в бой идут обычные солдаты. Это небольшие группы до 10 военнослужащих. Путь к линии столкновения они преодолевают пешком, в течение 3,5-4 км по два военнослужащих", — рассказал он.
Шевцов сказал, что обычно россияне скапливаются по 10 человек за 300-400 метров до украинских позиций. После отправляются в так называемый "мясной штурм". Сначала идут первые 10 человек. После них идут следующие 10 человек.
Подполковник сказал, что подготовка у наступающих достаточно разнообразная.
"Они заменяют друг друга, и такая тенденция просматривается полностью по всему участку фронта. Например, если используются подразделения "Шторм-Z" или бывшие "вагнеровцы", то, конечно, это более подготовленные военные. А у обычных военнослужащих российской армии достаточно низкая подготовка", – отметил Шевцов.
По его словам, постоянная смена даты взятия Купянска войсками РФ не подкреплена ни одним продвижением на данном участке фронта. У ВС РФ был последний дедлайн – до наступления зимы. Однако, несмотря на большое количество атак, россияне не смогли добиться успеха.
"Мы отдаем отпор на данном участке фронта, и я думаю, что и так будет и дальше", – сказал Шевцов.
Напомним, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ВС РФ готовятся захватить новые населенные пункты, если проиграют Авдеевку. Российская армия готовит третий штурм Авдеевки и хотела бы оккупировать ее до Нового года. При этом командиры ВС РФ не верят в успех.