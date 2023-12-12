"Атеш" зашел на территорию воинской части РФ в Крыму: что увидели (фото, видео)

Партизаны собрали данные о личном составе, технике и вооружении российских оккупантов, которые передадут Вооруженным силам Украины.

Украинское подполье проникло на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

Координаты воинской части — 45.059387, 35.380926.

"Наш агент собрал данные о личном составе части, техники и вооружения", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что внимания заслуживают вертолеты Ми-8, попавшие на видео, которые используются для эвакуации раненых. Согласно данным "Атеш", российский полк несет большие потери среди личного состава из-за интенсивных боев и плохо организованных штурмов.

Кроме этого, дисциплину в подразделении и недовольство командиров на местах подрывает то, что потери в войне командование пополняет заключенными. Подполье заявило, что в дальнейшем больше будет работать с личным составом 56-го гвардейского десантно-штурмового полка. Всю собранную информацию будут передавать Силам обороны.

"Несмотря на все заявления оккупантов наших агентов все больше", — добавили в "Атеш".

Напомним, 11 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о том, что агентам удалось разведать воинскую часть Росгвардии в Котовске Тамбовской области. Подполью удалось склонить к сотрудничеству российского офицера из строевой части.

10 декабря стало известно, что партизан "Атеш" мобилизовался в ВС РФ через военкомат в Москве. Он будет собирать разведывательную информацию о размещении российской противовоздушной обороны.