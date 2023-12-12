Угрожают детдомами: РФ лишает детей в оккупации возможности учиться, — исследование

Оккупанты заставляют украинских детей учиться по российской программе, изучать русский язык и гимн. Не согласных с ними детей угрожают отвезти на "перевоспитание" в детдома.

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях пытаются заставить детей учиться по российским программам. Учеников, которые не хотят ходить в учебные заведения, угрожают депортировать в российские детские дома для "перевоспитания". Об этом говорится в исследовании международной неправительственной организации Amnesty International.

Отмечается, что организация пообщалась с 23 учителями и 16 семьями, в которых есть дети школьного возраста. Опрошенные украинцы жили под оккупацией и выехали на подконтрольную Украине территорию, или до сих пор находятся на временно оккупированных территориях.

В исследовании говорится, что несмотря на репрессии и угрозы некоторые учителя и родители пытаются организовать для детей обучение по украинской программе. Учителя пытаются тайком передавать ученикам книги и прятать в ямах мобильные телефоны и ноутбуки, чтобы не быть уличенными оккупантами.

Некоторые родители не позволяют своим детям ходить в школы. Впрочем оккупанты угрожают забрать детей в детские дома России. Такую историю рассказала мать 15-летнего ребенка с Херсонщины.

Женщина рассказала, что сначала к ним наведалась учительница, которая спросила, будет ли ходить ребенок в школу. Уже в начале сентября к семье пришли люди в военной форме, которые пригрозили отвезти ребенка в российский детдом.

Также организация пообщалась с учительницей, которая в июле этого года выехала из временно оккупированного Бердянска. Она до сих пор продолжает проводить онлайн-уроки с детьми, которые находятся под оккупацией. По ее словам, в оккупационных школах детей заставляют учить русский язык и гимн РФ. Женщина тоже подтвердила, что всех противников угрожают отправить в детдома на "перевоспитание".

Также в исследовании утверждается, что в оккупационных школах рассылают сообщения в которых говорится, что Украина якобы хочет разрушить города и "если вы не хотите, чтобы Украина убивала вас, расскажите нам все, что вы видите и знаете о ней".

Напомним, в ноябре сообщалось, что оккупационные власти не довольны тем количеством детей, которые хотят изучать украинский язык. В школах на ВОТ разрешили проводить уроки украинского языка, однако в выданных оккупантами учебниках оправдывается война и рассказывается о "братских народных".

Также в августе в украинском подполье сообщали, что оккупанты уделяют много внимания книгам по "российской истории" в 11 классе. В Центре нацсопротивления говорили, что именно выпускники являются важной аудиторией для врага, поскольку он пытается устроить мобилизацию на временно оккупированных территориях.