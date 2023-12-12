Демобилизация в Украине: в Раде рассказали, когда могут уволить военных

Демобилизация является честной по отношению к тем, кто воюет с 24 февраля 2022 года или тех, кто служил до начала полномасштабного вторжения. В Украине есть дополнительный мобилизационный ресурс, который "прячется или ждет", рассказала нардеп Соломия Бобровская.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Генштаб против демобилизации. Об этом она сообщила в интервью Telegraf.

"Генштаб, действительно, против, потому что в силах безопасности и обороны недостаточное количество человеческого ресурса, а затем и человеческого ресурса в резерве. Военные против любой демобилизации, кроме отдельных категорий людей. Даже против демобилизации срочников, хотя есть политическое решение президента их демобилизовать и дать возможность выдохнуть", — сказала Соломия Бобровская.

Когда могут демобилизовать военных

Она отметила, что демобилизация является честной в отношении тех, кто служит с 24 февраля 2022 года и тех, кто служил до начала полномасштабного вторжения. По словам Соломии Бобровской, только отпуском "сыт не будешь". Кроме этого, еще есть дополнительный мобилизационный ресурс, который "прячется или ждет".

"У человека же не бездонный психологический ресурс, и стоять 20 месяцев на передке и ждать удачи, что ты просто выживешь до конца военного положения... Это несправедливо со стороны государства", — заявила она.

Бобровская отметила, что речь идет о 36 месяцах службы с правом на демобилизацию или, например, до 24 месяцев, однако из них должны быть обязательные месяцы для боевых распоряжений. То есть, человек отслужил честно и имеет право на увольнение.

"Но это на уровне дискуссии парламента и мы еще ждем Министерство обороны и Генеральный штаб к дискуссии в таком формате. Они должны понимать, как это повлияет на количество тех, кто сможет уйти из армии. В зависимости от этого и будет приниматься решение", — добавила она.

Напомним, Соломия Бобровская рассказала, что мобилизация в Украине столкнулась с проблемами. По ее словам, они возникли из-за расхолаживания общества "победой уже завтра", методами работы ТЦК и СП и отношения к рядовому бойцу в армии.

Ранее военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что на фронт можно отправить украинских правоохранителей. По его словам, сейчас в тылу находится много полицейских.