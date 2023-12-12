С гусеницами под водой: Royal IHC впервые представила аппарат Seabed Crawler (видео)

Гусеничный подводный транспортер может выполнять ряд сложных задач на морском дне, в том числе извлекать взрывчатые вещества для последующей безопасной детонации.

На выставке NEDS 2023 в Роттердаме судостроительная компания из Нидерландов Royal IHC впервые продемонстрировала подводный гусеничный транспортер для оборонного применения. Как заявил директор компании Шоерд де Бруин инновационная система Seabed Crawler предназначена для ведения боевых действий на морском дне. Об этом 10 декабря рассказали в Naval News.

Разработчики утверждают, что оригинальный Seabed Crawler — это эффективный инструмент для защиты подводных инфраструктур, выполняющий различный спектр работ под водой.

В основе концепции гусеничной машины для морского дна лежит испытанная в полевых условиях ходовая часть Hi-Traq, которая была специально разработана для прокладки и заглубления морских кабелей.

Подводный аппарат состоит из четырех гусениц, которые обеспечивают максимальную тягу и маневрирование на морском дне. При этом, как утверждают инженеры, в преодолевании рельефа дна, аппарат не имеет себе равных. Машина также оснащена различными видами инструментов для проведения работ. Например, можно установить пару манипуляторов Schilling Titan 4. Seabed Crawler может выполнять следующие задачи на морском дне:

извлекать или устанавливать необходимые объекты;

дистанционно обслуживать и осматривать взрывные устройства;

извлекать взрывчатые вещества для безопасной детонации в другом месте.

Конструкция аппарата — модульная, что предусматривает замену центрального шасси для обеспечения различных способов питания и управления аппаратом. Транспортер может быть выполнен в следующих конфигурациях:

Поверхностный беспилотный водный аппарат – эта конфигурация позволяет передавать гидравлическую и электрическую энергию по кабелю к аппарату. После чего машина может опираться на баржу или аналогичное судно для выполнения работ на мелководье или на берегу.

Поверхностный беспилотный аппарат для глубоких вод/больших расстояний – этот аппарат оснащен встроенной системой гидравлического привода и кабелем длиной 4 км. Аппарат может управляться с берега или с судна поддержки.

Аппарат с батарейным питанием – аппарат может быть оснащен системой батарей для беспроводного дистанционного управления.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Turk Loydu Conformity Assessment Services Corporation работает над созданием многоцелевой мини-субмарины ÇAMD. Аппарат рассчитан на четырех человек экипажа и должна будет погружаться на глубину до 300м.