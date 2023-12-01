Турция работает над проектом многоцелевой мини-подводной лодки ÇAMD: что известно (фото)

Лодка рассчитана на четырех человек экипажа и должна будет погружаться на глубину до 300м. Турецкие инженеры также провели предварительные исследования по интеграции легких торпед, разработанных Roketsan.

Related video

Корпорация Turk Loydu Conformity Assessment Services Corporation недавно представила проект многоцелевой мини-субмарины или Çok Amaçlı Mini Denizalti (ÇAMD), разработанный компанией DATUM Submarine Engineering Company. По задумке разработчиков подводный аппарат будет погружаться на глубину до 300 метров, с экипажем из четырех человек и легко транспортироваться по суше благодаря длине всего в 12 метров. Об этом 1 декабря сообщили обозреватели Naval News.

В рамках проекта будут проведены проектирование, строительство, оснащение и испытания многоцелевой мини-подлодки. Конфигурация ÇAMD включает в себя семилопастный подводный винт и рулевое управление с гидравлическим управлением. Лодка также оснащена системами погружения.

Навигация мини-субмарины, оснащенной гидролокатором переднего обзора, высотомером и радаром, обеспечивается специальной инерциальной навигационной системой с интегрированным GPS на поверхности и спидометром Dopler под водой. ÇAMD имеет две разборные мачты с антеннами для различных систем связи и навигации, а также электрооптическую камеру с обзором в 360 градусов. Также имеются системы аварийного спасения, спасательный буй и якорная лебедка.

Силовая установка представляет собой электродвигатель компании Türk Loydu с водяным охлаждением, который также будет использоваться в исследованиях пилотируемых и беспилотных подводных лодок.

Разработчики уже провели предварительные исследования по интеграции в многоцелевую мини-субмарину подводных сонаров от Aselsan, легких торпед, разработанных Roketsan, и водородных топливных элементов Aspilsan.

Важно

Флот Испании впервые получил подводную лодку отечественного производства Isaac Peral (фото)

Испытательный образец, изготовление которого было завершено в июле 2023 года, был опущен на глубину 400 м у острова Демократии и Свободы и завершил испытания. По итогам испытаний ÇAMD должен получить прочный корпус, после чего начнутся приемочные испытания в 2024 году.

Напомним, 26 июля обозреватели War Zone рассказали о новейшей мини-подводной лодке специального назначения Dry Combat Submersible (DCS), которая была официально принята на вооружение ВМС США. Подводный аппарат весом 30 тонн и длиной в 12 метров способен погружаться на глубину до 100 метров, и предназначен для операций военного спецназа.