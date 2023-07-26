Выйти сухим из воды: США вооружились мини-подлодкой для операций быстрого реагирования

Аппарат DCS может погружаться на глубину до 100 метров. Благодаря встроенной шлюзовой камере экипаж может находиться в защищенном пространстве и избежать обнаружения в ходе операций.

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Новейшая мини-подводная лодка специального назначения Dry Combat Submersible (DCS) официально принята на вооружение ВМС США 24 июля. Субмарина позволяет пассажирам путешествовать к месту назначения и обратно под водой, но без постоянного погружения. Об этом сообщает War Zone.

Мини-подлодка DCS создана компанией Lockheed Martin на основе британского образца S351 Nemesis от компании MSubs. В 2016 году было принято решение руководства MSubs и Lockheed Martin о совместной работе над проектированием и строительством DCS.

Хотя полные характеристики DCS не разглашаются, некоторая информация доступна на основе S351. Подводный аппарат весом 30 тонн и длиной в 12 метров способен погружаться на глубину до 100 метров. Субмарина оснащена полностью электрической силовой установкой, может преодолевать 122 километра со скоростью около 5 узлов (до 10 км в час).

Аппарат может перевозить экипаж из двух человек с дополнительным местом для восьми пассажиров или эквивалентного груза (приблизительно до 1 тонны).

Особенность разработки заключается в том, что благодаря встроенной шлюзовой камере экипаж может преодолевать большие расстояния в холодных водах, оставаясь полностью сухими. Но даже в тропическом климате лодка будет полезна, так как позволяет военным избегать обнаружения находясь на больших глубинах в защищенном пространстве. Это выгодно отличает от "мокрых" SDV, где экипаж все время подвергается воздействию стихии.

В отличие от DCS экипаж "мокрой" лодки SDV все время в воде

В целом, подобный мини-подлодка DCS позволяет силам специальных операций США, особенно элитным подразделениям "Морским котиков", незаметно высадиться на берег с подводной лодки, даже находящейся под водой или эвакуироваться из района. Такие возможности особенно ценны для проведения различного рода операций, особенно тех, которые проводятся в тылу противника.

В Lockheed Martin признались, что совместными усилиями удалось преодолеть техническую проблему, стоявшую перед конструкторами целых 15 лет.

Ранее сообщалось, что этим летом в РФ собираются провести первые испытания ядерного морского беспилотника "Посейдон", который фактически является ядерной торпедой. В качестве носителя будет использована атомная подводная лодка "Белгород".