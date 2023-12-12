Российские ДРГ пытаются прорваться в Харьковскую область с севера, — Синегубов

В последнее время на территории региона все чаще стали фиксировать мероприятия вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Российские диверсанты пытаются прорвать границу на севере Харьковской области. Об этом в телемарафоне 12 декабря сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в последнее время участились случаи, когда российские диверсанты пытаются попасть на территорию Харьковщины. Вчера, 11 декабря, украинские военные обнаружили одну группу и обстреляли ее. Диверсанты отступили.

"Участились выходы ДРГ на севере. Вчера вражеская диверсионно-разведывательная группа и вовремя была обнаружена нашими воинами и под нашим огнем вынуждена была отойти", — рассказал он.

Другие группы ДРГ пытались прорваться в районе Волчанска, их также отбили.

По оценке главы ОВА, сейчас в регионе 2 самых горячих направления.

"Это — Боровское направление в Изюмском районе и Купянское направление. Здесь враг активно наступает, по Боровскому направлению — ситуация более стабильная. Здесь враг бьет исключительно по нашей инфраструктуре", — рассказывает Синегубов.

Напомним, что 7 декабря в Харьковской ОГА опровергли заявление оккупантов о захвате села возле Купянска.

Ранее сообщалось, что военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ВС РФ готовятся захватить новые населенные пункты, если проиграют Авдеевку .