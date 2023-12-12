ВСУ задают темп битвы: морпехи уничтожили технику РФ на левом берегу Херсонщины (видео)

По данным аналитиков, бои за село Крынки продолжаются. Россияне пытались на технике сбежать с позиций, однако украинские защитники нанесли по ним удары.

Украинские военные продолжают борьбу с российскими оккупантами на поле боя и особая активность фиксируется на левом берегу Херсонской области, где ВСУ смогли создать плацдарм. Аналитики из DeepState поделились кадрами эффективной работы 35 ОБрМП в одном из населенных пунктов.

Речь идет про село Крынки в Херсонской области. Бойцы 88-го батальона 35-й ОБрМП поделились кадрами своей эффективной работы, в результате чего российские оккупанты понесли потери на западных окраинах населенного пункта.

"Бои за село продолжаются и как видим несмотря на сложнейшую ситуацию, наши бойцы в составе морской пехоты и ТрО ведут борьбу и имеют успехи по уничтожению врага, задавая темп битвы", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что противник на своей технике с высокой скоростью пытался передвигаться по дороге в лесу, однако несколько эффективных ударов со стороны украинских защитников остановили их. Местность была окутана густым дымом.

Бойцы ВСУ продолжают наносить потери ВС РФ на левом берегу Херсонской области Фото: DeepStateMAP

Какие потери понес противник — пока что неизвестно.

Стоит отметить, что еще 7 декабря аналитики из американского Института изучения войны (ISW) заявляли о том, что ВСУ укрепили плацдарм на левом берегу Херсонской области.

Силы бороны удерживают позиции у Антоновского моста и вблизи Казачьих Лагерей. Также защитники эффективно контролируют лесные массивы, острова и береговую линию вдоль реки Конка.

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успехи ВСУ под Горловкой Донецкой области. Бойцы Сил обороны отбили у россиян один из терриконов под городом, который оккупирован с 2014 года, заявил глава государства. Теперь украинские воины закрепляются на новых позициях.