58% украинцев будут бороться против агрессии РФ и без помощи Запада, — опрос (инфографика)

Более половины опрошенных выразила убеждение в том, что даже в случае существенного сокращения помощи Запада Украине стоит давить на оккупантов, даже учитывая риски для контролируемых Украиной территорий.

Украинцы считают, что и в дальнейшем стоит бороться даже без должной поддержки союзников из Европы и Северной Америки. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Респонденты выразили убеждение в том, что страна способна обороняться и отстоять свою независимость в таком случае. В целом 87% украинцев считают, что если Запад и в дальнейшем будет помогать Украине оружием, предоставлять определенное финансирование и применять санкции, то Украина сможет нанести окончательное поражение России.

Фото: КМИС

Лишь 7% опрошенных считают РФ "слишком сильной". Их мнения не зависят от уровня поддержки Украины Западом. Еще 6% граждан, участвовавших в опросе, не определились.

По регионам Украины распределение результатов свидетельствует, что этот от места проживания результат лишь незначительно зависит. В восточных регионах доля тех, кто уверен в успехе Украины, составляет 79% против 9%, в южных — 85% против 10%.

Фото: КМИС

Для случая, если поддержка Украины Западом существенно сократится, респондентам было предложено выбрать наиболее приемлемый сценарий дальнейших событий из двух вариантов. В частности, таких:

боевые действия прекращаются. Украина контролирует территории, которые сейчас находятся в подчинении правительства, а оккупированные территории официально не признаются частью России. В таком случае Украина получает серьезные гарантии безопасности или даже членство в НАТО. Однако освобождение оккупированных территорий откладывается на неопределенное будущее;

боевые действия продолжаются и в дальнейшем. Украина не прекращает давления на российских оккупантов и ищет слабые места, что препятствует им установить свою власть на оккупированной территории. Также есть возможность, хоть и медленно, но понемногу освобождать территории, но также есть угроза для территорий, которые сейчас контролируются Украиной.

В целом 58% опрошенных выразили убеждение в том, что даже в случае существенного сокращения помощи Запада стоит давить на оккупантов, даже учитывая риски для контролируемых Украиной территорий.

Фото: КМИС

Сценарий прекращения боевых действий при серьезных гарантиях безопасности от Запада поддержали 32% респондентов. Последние 10% не смогли определиться.

Опрос проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 29 ноября-9 декабря 2023 года по собственной инициативе и финансированию. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) опрошен 1031 респондент, проживающий во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Напомним, 1 декабря опрос показал, что 46% украинцев ожидают успехов ВСУ зимой 2024 года. Молодые люди имеют меньше оптимизма относительно событий на фронте, которые произойдут в течение ближайших месяцев. Также молодежь больше настроена на продолжение полноценной жизни даже в условиях войны.