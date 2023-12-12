Российская армия потеряла 90% личного состава с начала войны против Украины, — СМИ

С начала активного наступления на Авдеевку, как отметил представитель Совета национальной безопасности Адриен Уотсон, российские подразделения потеряли 13 тысяч военных и более 220 боевых машин.

В общем российская армия в боях с украинскими войсками потеряла 315 тысяч убитыми и ранеными, а это 90%. Подробности агентство Reuters сообщило со ссылкой на рассекреченный отчет разведки США.

Огромные потери в личном составе и технике, как говорится в документе, являются колоссальными. Последствия нападения на Украину в целом отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад.

Российское посольство и министерство обороны России не ответили на запросы о комментариях. Российские официальные лица заявили, что западные оценки количества российских погибших в войне значительно преувеличены и почти всегда недооценивают украинские потери, которые, по словам российских официальных лиц, огромны.

Представитель Совета национальной безопасности Адриен Уотсон, как сообщило CNN, рассказал, что с начала активного наступления российские подразделения потеряли 13 тысяч военных только в районе Авдеевки. С октября на Авдеевском направлении оккупанты остались без 220 боевых машин, что примерно равно 6 маневровым батальонам.

По его словам, Россия считает, что военный тупик в течение зимы исчерпает поддержку Запада для Украины. Это может, как думают в Москве, предоставить оккупантам преимущество, несмотря на потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования.

Потери РФ — данные Минобороны Великобритании

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по ноябрь 2023 года войска России могли потерять до 350 тысяч военных. В оборонном ведомстве Британии заявили, что с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года оккупационные подразделения могли потерять от 180 тысяч до 240 тысяч человек ранеными и около 50 тысяч убитыми. Частная военная компания "Вагнер", вероятно, понесла потери на уровне — около 40 тысяч боевиков ранеными и 20 тысяч — убитыми.

В британской разведке считают, что в целом российская сторона могла иметь от 220 до 280 тысяч раненых и примерно 70 тысяч убитых.

Напомним, журналист заявил, что потери не пугают оккупантов, но их сдерживают удары кассетными боеприпасами США. Все вбросы россиян о возможности атак с севера, с территории Беларуси и России, являются не более чем работой вражеской пропаганды, утверждает Александр Матвиенко, хотя Кремль все равно планирует захватить всю Украину.