ВС РФ формируют на юге Украины "ударные батальоны" из офицеров, — Генштаб (видео)

Вражеских штурмовиков объединяет отсутствие дисциплины и мотивации. Своего командующего Михаила Теплинского, по словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, они авторитетом не считают.

Российский генерал Михаил Теплинский, который командует оккупационным войском "Днепр", приказал формировать штурмовые подразделения. В них набирают офицеров. Об этом в эфире телемарафона 12 декабря рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

"Это такие себе ударные батальоны, по образцу белогвардейских частей 20-х годов прошлого века. Основные критерии для офицеров, которыми комплектуют штурмовые подразделения, — это неспособность к командованию подчиненными, личная недисциплинированность и слабая мотивация", — рассказал он.

Представитель Генштаба отметил, что Теплинский в целом "не пользуется авторитетом" среди своих подчиненных. Военным ВС РФ не нравится его отношение к бойцам.

"В частности, его подчиненные говорят, что он не заботится о жизнях личного состава. Достаточно обыденная и прозаическая ситуация как для российских командующих", — передал Ковалев.

Комментарий Андрея Ковалева (о Теплинском — с 3:08)

Напомним, о том, что Михаил Теплинский был назначен командующим группировки "Днепр", стало известно 29 октября. Эти войска размещены в Херсонской области. По оценке аналитиков, решение заменить командующего было связано с наступлением ВСУ на левобережье.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что назначение Теплинского ведет к сложному решению ВС РФ на фронте.