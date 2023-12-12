"Процесс продолжается": военком Одесской области назвал количество мобилизованных депутатов (видео)

Все категории граждан, как пояснил начальник Одесского ОТЦК и СП Александр Охрименко, обязаны сверить данные и подпадают под призыв, за исключением бронированных или имеющих другие основания, которые дают им не быть призванными в ряды Вооруженных сил.

Мобилизация в Украине депутатов тоже касается, и их призыв на службу будет продолжаться. Об этом во время брифинга в Ukraine Media Center Odesa 12 декабря рассказал Александр Охрименко, начальник Одесского ОТЦК и СП.

Различные категории депутатов в Одесской области городских и поселковых советов призываются в ряды украинской армии. Всего призвано 104 человека.

"Этот процесс продолжается", — сообщил он.

Охрименко отметил, что мобилизация депутатов не остановилась. Он обратил внимание на то, что сверка учетных данных касается всех категорий военнообязанных без распределения на жителей городских или поселковых советов, или депутатов и предпринимателей.

"Все категории обязаны сверить данные и подпадают под призыв, за исключением бронирования или имеющих другие основания, которые дают им не быть призванными в ряды Вооруженных сил", — заявил руководитель ОТЦК и СП.

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Мобилизация в Украине

Украинцы жалуются, что в Киеве и Одессе, а также других крупных городах сотрудники ТЦК не обращают внимания на ночные клубы, в то же время в районах и селах забирают на службу всех мужчин, а в ВСУ возраст мобилизованных — отдельный вызов. Представительница Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила подробности. По ее словам, мобилизация в Украине должна изменить отношение к рядовому военному в армии в целом, подразделения ВСУ должны комплектоваться по принципу качества, а не количества.

Возраст защитников, по ее словам, является определенным вызовом. Она отметила, что мужчины в возрасте более 50 или 45 лет не покажут той физической результативности.

Напомним, в ТЦК и СП, как отметила адвокат Марина Бекало, могут не знать о наличии права на отсрочку у гражданина. По ее словам, военнообязанные и резервисты, независимо от того, подлежат ли призыву, должны соблюдать правила воинского учета. В ТЦК и СП они могут подать соответствующие документы, которые предоставляют им отсрочку.