Ракеты, боеприпасы и патроны: США объявили о новом пакете помощи для Украины на $200 млн
В Пентагоне заявили, что Украина получит ракеты AIM-9М для ПВО, боеприпасы для HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 200 млн долларов. Соответствующее сообщение появилось на сайте Пентагона.
В пакет войдут:
- ракеты AIM-9М для ПВО;
- компоненты системы ПВО;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
- противорадиолокационные ракеты HARMs;
- ракеты TOW;
- противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
- более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- оборудование для защиты критически важной инфраструктуры;
- запасные части, генераторы, средства технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование.
"В тесном сотрудничестве со своими союзниками и партнерами Соединенные Штаты продолжают поддерживать самые насущные боевые потребности Украины, включая возможности, необходимые для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры от неослабевающих воздушных атак России", — отметили в Пентагоне.
Сообщается, что помощь в обеспечении безопасности Украины остается разумной инвестицией в национальную безопасность США. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира, одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу Штатов и создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев.
Напомним, что 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США. Лидер большинства в американском Сенате Чак Шумер рассказал, как прошла встреча. По его словам, встреча Зеленского с американскими законодателями была "очень мощной". Украинский лидер "очень подробно очертил", в чем нуждается Украина и как США могут помочь в защите от РФ.