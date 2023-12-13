Ракеты, боеприпасы и патроны: США объявили о новом пакете помощи для Украины на $200 млн

В Пентагоне заявили, что Украина получит ракеты AIM-9М для ПВО, боеприпасы для HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 200 млн долларов. Соответствующее сообщение появилось на сайте Пентагона.

В пакет войдут:

ракеты AIM-9М для ПВО;

компоненты системы ПВО;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

противорадиолокационные ракеты HARMs;

ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

оборудование для защиты критически важной инфраструктуры;

запасные части, генераторы, средства технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование.

"В тесном сотрудничестве со своими союзниками и партнерами Соединенные Штаты продолжают поддерживать самые насущные боевые потребности Украины, включая возможности, необходимые для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры от неослабевающих воздушных атак России", — отметили в Пентагоне.

Сообщается, что помощь в обеспечении безопасности Украины остается разумной инвестицией в национальную безопасность США. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира, одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу Штатов и создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев.

Напомним, что 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США. Лидер большинства в американском Сенате Чак Шумер рассказал, как прошла встреча. По его словам, встреча Зеленского с американскими законодателями была "очень мощной". Украинский лидер "очень подробно очертил", в чем нуждается Украина и как США могут помочь в защите от РФ.