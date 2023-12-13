Контрнаступление не оправдало ожиданий: США и Украина в поиске новой стратегии, — NYT

По словам журналистов, американцы настаивают на консервативной стратегии, направленной на удержание территории. Однако украинское командование хочет перейти в атаку.

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Американские и украинские военные ищут новую стратегию, чтобы противостоять РФ в Украине. Так, контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло желаемых результатов. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, США уже активизировали свои военные консультации для Украины. В Киев будет отправлен американский генерал, чтобы посмотреть, что происходит "на местах".

"Офицеры американских и украинских вооруженных сил говорят, что надеются проработать детали новой стратегии в следующем месяце в ходе серии военных игр, которые планируется провести в Висбадене, Германия", — сказано в материале.

Издание пишет, что американцы настаивают на консервативной стратегии, направленной на удержание территории, которая есть у Украины. Так, ВСУ должны окопаться и нарастить запасы сил в течение года. Цель будет заключаться в том, чтобы создать такую угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего года или уже в 2025 году.

Однако, как сообщается, украинское командование хочет перейти в атаку, либо наземную, либо нанести большое количество ударов дальнобойными ракетами. Так, украинские чиновники изучают стратегии, основанные на успешных глубоких ударах по Крыму прошлой осенью. Они ищут творческие способы вывести Россию из равновесия посредством нападений на оружейные заводы, склады оружия и поезда для перевозки боеприпасов, а также одержать символические победы.

По словам американских источников, политики в Украине не осознают, насколько нестабильным является вопрос дальнейшего финансирования со стороны США. Так, украинцы просят миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует.

Правда, как сообщается, высокопоставленные американские чиновники заявили, что они открыты для некоторых новых идей Украины. Пентагон также решил направить в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто-младшего, который командует поддержкой Украины с базы в Германии. ОН будет более работать с военным руководством страны, чтобы улучшить рекомендации, которые предлагают Соединенные Штаты.

Ранее СМИ писали, что Европа оказалась практически беззащитна перед Россией. По мнению американских журналистов, война в Украине на самом деле продемонстрировала глубину проблемы вооруженных сил европейских стран и НАТО.