"Богдана" устояла и восстанавливается: ни одна украинская САУ не была уничтожена (фото, инфографика)

По информации разработчиков САУ "Богдана", первая гаубица, изготовленная на КрАЗе, жива и до сих пор работает на фронте.

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Производители украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана" наращивают мощности гаубицы и модернизируют ее согласно потребностям ВСУ. Об этом рассказывают журналисты "Экономической правды".

Как подчеркивается в статье, САУ 155-го калибра, которая чаще всего применяется военными ВСУ, способна поражать цель на расстоянии 42 километра, а в своей усовершенствованной версии сможет стрелять до семи раз в минуту.

По данным источников ЭП в Силах обороны, по заказу армии собрали около 30 этих САУ. Также редакции стало известно о разработке прицепной версии "Богданы".

Украинская САУ "Богдана" на фронте Фото: ВСУ

Из цеха — на фронт

Как сообщили разработчики, первая гаубица, изготовленная на Кременчугском автозаводе (КрАЗе), жива и до сих пор работает на фронте. Хотя ранее СМИ писали, что в прошлом году в Генштабе приказали уничтожить единственный опытный образец, чтобы он не достался врагу.

Однако САУ, как отмечают журналисты, успели вывезти частями подальше от фронта. В тылу ее заново собрали и отдали Первой отдельной бригаде специального назначения им. Ивана Богуна. Окончательные настройки и испытания состоялись на поле боя.

Кстати, как отмечает издание, ни одна "Богдана" не была уничтожена, а несколько поврежденных ремонтируют. При этом операторы "Богданы" рассказали, что серийная гаубица имеет неплохой уровень автоматизации, высокую проходимость и точность стрельбы.

"Мы чрезвычайно довольны этой установкой. Если не удается поразить цель с первого снаряда, то со второго "Богдана" обязательно достигает цели", — подчеркивают военные.

История создания

Как вспоминают разработчики, рождение "Богданы" длилось долгие семь лет. Ее конструкторов преследовали бюрократия, суды с Минобороны, банкротства подрядчиков, а с 2022 года добавилась война.

Как отметило издание, значительная часть мощностей разработчика, Краматорского завода тяжелого станкостроения (КЗОС), была уничтожена в результате ракетных ударов. Казалось бы, мечту о собственной САУ могли отложить, однако инженеры перенесли заводы, восстановили оборудование и быстро завершили ее разработку. Сейчас производители "Богданы" выпускают шесть гаубиц в месяц. В планах — больше.

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Разработать самоходную артиллерию сложнее, чем кажется на первый взгляд, отмечают разработчики.

"Во время выстрела САУ испытывает большую нагрузку. Ее должен выдерживать не только каждый отдельный компонент, но и вся система в целом. Производство ствола требует качественного стального сплава и хирургической точности в обработке, иначе он быстро выйдет из строя. Шасси должно выдерживать 28 тонн нагрузки и силу выстрела, а бронирование должно защищать электронные системы и военных от мин, осколков и других угроз", — перечисляют они нюансы.

Технологии в Украине нашлись. За разработку ствола взялся Краматорский завод тяжелого станкостроения, а бронированный грузовик выбрали от Кременчугского автомобильного завода.

Впервые САУ показали на параде ко Дню Независимости в 2018 году. По словам разработчиков, всего к производству "Богданы" привлечено 25 предприятий и 400 человек. Некоторые критические компоненты производят на собственных площадках за рубежом. Заводы планируют вернуть в Украину, как только появится такая возможность. Часть процессов децентрализовали, чтобы обезопасить себя от ракетных атак.

Фото: Економічна правда

Зачем Украине собственная САУ

По мнению экспертов, разработка собственной артиллерии — это рисковые многомиллионные инвестиции и годы испытаний. Даже если испытания будут удачными, цена разработки может оказаться слишком высокой, однако в случае успеха страна получает ряд преимуществ:

во-первых, на закупку гаубиц государственный бюджет потратит меньше средств, ведь их часть вернется в виде налогов с производства;

во-вторых, армия сможет быстро ремонтировать технику, покупать запчасти и предоставлять отзывы производителям для улучшения систем;

в-третьих, удастся избежать очередей, ведь в последнее время в мире возник ажиотаж на военную технику и на оружие приходится ждать годами после заключения контракта.

В боях ВСУ теряет немало западной артиллерии, новые поставки от союзников сокращаются, Украине не хватает денег для покупки техники. В таких условиях именно "Богдана" станет плечом для сохранения огневого потенциала ВСУ.

САУ "Богдана" на шасси МАЗа Фото: ВСУ

Какие перспективы

Сейчас "Богдану" запустили в массовое производство и "обстреляли" в настоящих боях. Самый известный бой "Богданы" — битва за остров Змеиный, где украинская САУ несколько дней работала бок о бок с французской гаубицей Caesar. Она помогла открыть морские торговые пути и заставить Россию заключить "зерновое соглашение".

А вот после войны, как пишут журналисты, покупателями украинской САУ могут стать небогатые страны Африки, Азии и Латинской Америки, которые не могут себе позволить покупать дорогую артиллерию.

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Напомним, 4 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине производят 6 САУ "Богдана" в месяц.

29 ноября СМИ писали, что САУ "Богдана" получила механический досылатель, что упростит работу экипажа.