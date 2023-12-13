Войска Израиля начали закачивать морскую воду в туннели ХАМАСа в секторе Газа, — WSJ

По словам журналистов, боевики используют туннели для маневрирования, а также для хранения ракет и боеприпасов. Кроме того, там могут удерживаться заложники.

Армия обороны Израиля начала закачивать морскую воду в тоннели террористов ХАМАСа в секторе Газа. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам анонимных американских чиновников, это является частью интенсивных усилий по разрушению подземной инфраструктуры, которой активно пользуются террористы. Отмечается, что решение затопить туннели ХАМАСа находится на ранней стадии реализации. Это лишь один из нескольких методов Израиля по разрушению туннелей.

В материале сказано, что в Минобороны Израиля отказать от комментариев этой операции, заявив, что данные засекречены.

Издание пишет, что, по словам официальных лиц Израиля, подземная инфраструктура ХАМАСа сыграла ключевую роль для террористов в боях с ЦАХАЛом. Так, боевики используют туннели для маневрирования, а также для хранения ракет и боеприпасов. Кроме того, там могут удерживаться заложники.

Американские чиновники считают, что все еще оценивают полезность использования морской воды для затопления большой сети тоннелей. Скорее всего, эта операция займет несколько недель. Первоначальные испытания уже проведены. Предполагается, что Израиль использует пока что 7 насосов.

По словам журналистов, некоторые представители Белого дома обеспокоены тем, что использование морской воды может быть неэффективным и поставит под угрозу запасы пресной воды в секторе Газа. Однако есть и другая точка зрения. Так, часть чиновников считает, что что этот метод может помочь разрушить части туннельной сети ХАМАСа.

Напомним, что СМИ также сообщали, что США продадут Израилю тысячи танковых боеприпасов без согласования с Конгрессом. Больший пакет, как сообщает Reuters, оценивается в более 500 миллионов долларов и включает 45 тысяч снарядов для израильских танков Merkava.