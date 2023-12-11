"Считались непобедимыми": ХАМАС находятся на грани уничтожения, — Минобороны Израиля

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, за последние дни израильским войскам сдались сотни боевиков ХАМАС, среди которых террористы, участвовавшие в нападении на израильские поселения 7 октября.

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Боевики ХАМАС на севере Сектора Газа в настоящее время сталкиваются с реальной угрозой полного поражения. Ранее у них была репутация "непобедимых". Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает The Times of Israel.

"Мы окружили последние оплоты ХАМАСа в Джабалии (город в Секторе Газа — ред.) и Шежейе (район в городе Газа — ред.), батальоны, которые считались непобедимыми, которые годами готовились к борьбе с нами, находятся на грани уничтожения", — отметил Галлант.

Он сообщил, что за последние несколько дней сотни боевиков ХАМАС сдались израильским войскам. По его мнению, это является "показателем того, что происходит" с данной террористической группировкой.

Министр уточнил, что среди лиц, которые были захвачены в плен израильской армией ЦАХАЛ, присутствуют террористы, участвовавшие в нападении на израильские поселения 7 октября.

Война в Израиле — детали

Отметим, боевые действия в секторе Газа начались после того, как 7 октября террористы ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля, убили там полторы тысячи человек и почти три сотни людей захватили в заложники.

Проведя определенную подготовку, ЦАХАЛ начал спецоперацию в Газе с целью обезвреживания террористов. В конце ноября израильское командование заявило, что удалось достичь многих целей: ликвидировали боевиков, уничтожили склады БК, разоблачили тайники, склады, тоннели. Также объявили перемирие на несколько дней: домой вернулись несколько десятков заложников — женщин, детей, мужчин.

Напоминаем, 5 декабря Фокус опубликовал перевод статьи, в которой анализируют, что будет делать Израиль после завершения боевых действий в секторе Газа. Между тем 8 декабря Армия обороны Израиля опубликовала перечень 150 безопасных точек, которые не будут подвергаться бомбардировке.