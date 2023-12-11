"Вважалися непереможними": ХАМАС перебувають на межі знищення, — Міноборони Ізраїлю

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, за останні дні ізраїльським військам здалися сотні бойовиків ХАМАС, серед яких терористи, які брали участь у нападі на ізраїльські поселення 7 жовтня.

Related video

Бойовики ХАМАС на півночі Сектора Газа нині стикаються з реальною загрозою повної поразки. Раніше у них була репутація "непереможних". Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, передає The Times of Israel.

"Ми оточили останні оплоти ХАМАСу в Джабалії (місто в Секторі Газа — ред.) і Шежейї (район у місті Газа — ред.), батальйони, які вважали непереможними, які роками готувалися до боротьби з нами, перебувають на межі знищення", — зазначив Ґаллант.

Він повідомив, що за останні кілька днів сотні бойовиків ХАМАС здалися ізраїльським військам. На його думку, це є "показником того, що відбувається" з цим терористичним угрупованням.

Міністр уточнив, що серед осіб, які були захоплені в полон ізраїльською армією ЦАХАЛ, присутні терористи, які брали участь у нападі на ізраїльські поселення 7 жовтня.

Війна в Ізраїлі — деталі

Зазначимо, бойові дії в секторі Газа розпочалися після того, як 7 жовтня терористи ХАМАС атакували прикордонні райони Ізраїлю, вбили там півтори тисячі людей і майже три сотні людей захопили в заручники.

Провівши певну підготовку, ЦАХАЛ розпочав спецоперацію в Газі з метою знешкодження терористів. Наприкінці листопада ізраїльське командування заявило, що вдалося досягти багатьох цілей: ліквідували бойовиків, знищили склади БК, викрили схованки, склади, тунелі. Також оголосили перемир'я на кілька днів: додому повернулися кілька десятків заручників — жінок, дітей, чоловіків.

Нагадуємо, 5 грудня Фокус опублікував переклад статті, в якій аналізують, що робитиме Ізраїль після завершення бойових дій у секторі Газа. Тим часом 8 грудня Армія оборони Ізраїлю опублікувала перелік 150 безпечних точок, які не будуть піддаватися бомбардуванню.