Прозвучали сильные взрывы, есть пострадавшие: Россия атаковала Киев ракетами (фото)

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе столицы пострадали 25 человек. 13 госпитализированы в больницы столицы, 12 получили помощь медиков на месте.

В ночь на 13 декабря в Киеве прозвучала серия громких взрывов. Как сообщил корреспондент Фокуса, взрывы прозвучали до объявления воздушной тревоги в городе и области. В 03:03 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности Киевскую и Черниговскую области.

Позже Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Днепровском районе во дворе жилого дома горят автомобили. Экстренные службы направляются на место.

Затем в Киевской городской военной администрации сообщили, что после производить ПВО, было зафиксировано многочисленное падение обломков на левом берегу города.

"В частности, в Днепровском районе предварительно есть возгорание в многоквартирном жилом доме. Подразделения ГСЧС работают по вызовам" — говорится в сообщении.

Только в 03:41 ночи воздушные силы ВСУ сообщили об отбой тревоги в Киеве и области.

В КГВА заявили, что предварительно, в результате падения обломков в Дарницком районе зафиксировано возгорание частного дома на площади 400 метров квадратных. Предварительно пострадавших нет. Однако в Днепровском районе столицы, где было зафиксировано повреждение фасада дома, возгорание на 7-м этаже. Проводится эвакуация жителей. Возгорание было локализовано.

"Есть много пострадавших. Главным образом травмы связаны с порезами от стекла вследствие выбитых взрывной волной окон. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", — сказано в сообщении.

Кличко же заявил о 12 пострадавших в Днепровском районе.

"В Днепровском районе сейчас 12 пострадавших. Пятерых госпитализировали, семь человек получили помощь медиков на месте", — написал мэр в Telegram.

Позже он написал, что в результате ночной ракетной атаки врага в Днепровском районе столицы поврежден многоквартирный жилой дом. Из него спасатели эвакуировали 15 жителей, в том числе четверо детей и двух людей, которые не могут передвигаться самостоятельно.

"Также пылали авто во дворе этого дома. Горел и частный дом в Днепровском районе и обломок ракеты, упавший на открытой территории в Деснянском районе", — написал он.

По словам Кличко, произошел пожар также и в частном доме в Дарницком районе.

"Пострадали и помещения детской больницы в Днепровском районе. Там выбило стекла и повредило центральный вход заведения. Пострадали 23 человека. 11 госпитализированы в больницы столицы, 12 получили помощь медиков на месте. Все пострадавшие – из Днепровского района города", — заявил он.

Затем Кличко заявил уже о 25 пострадавших.

"По информации медиков, уже 25 пострадавших в Днепровском районе столицы. 13 госпитализированы в больницы. 12 получили пособие на месте", — написал он.

Напомним, что военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что ВС РФ больше не будут запускать по 100 ракет одновременно. По его словам, российские оккупанты имеют возможность производить до сотни дальнобойных ракет в месяц.