Разведка США выяснила главную цель наступательных операций РФ в Украине, — ISW

По словам аналитиков, российские наступательные операции направлены на ослабление поддержки Украины со стороны Запада. Однако пока они привели лишь к большим потерям со стороны оккупантов.

Разведка США пришла к выводу, что Россия проводит наступательные операции, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

В отчете от 12 декабря говорится, что разведывательное сообщество США предоставило Конгрессу оценку, в которой говорится, что российские наступательные операции на востоке Украины направлены на ослабление поддержки Украины со стороны Запада. Однако пока они привели лишь к большим потерям со стороны оккупантов, но никаких значимых успехов на поле боя РФ не добилась.

"Такая оценка высоких потерь россиян и отсутствия значимых в оперативном отношении успехов России согласуется с оценкой ISW", — отметили аналитики.

Также сообщается, что официальный представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон заявила, что с момента начала наступательных операций в октябре 2023 года российские войска потеряли более 13 тысяч человек и потеряли 220 боевых машин на оси Авдеевка-Новопавловка.

По ее словам, Россия, похоже, считает, что военный "тупик" зимой истощит поддержку Украины со стороны Запада и даст российским войскам преимущество.

"По оценкам ISW, российские войска пытаются вернуть себе инициативу на театре военных действий в Украине. По крайней мере с середины ноября 2023 года и теперь, вероятно, приступили к наступательным операциям на нескольких участках фронта в период самых сложных погодных условий осенне-зимнего сезона", — сказано в отчете.

Кроме того, в ISW отметили, что россияне еще 10 октября начала масштабную наступательную операцию по захвату Авдеевки, а затем активизировали локальные наступательные операции в других частях фронта.

По словам экспертов, возросшие дискуссии на Западе о продолжении военной помощи Украине после относительно успешных российских оборонительных операций в Запорожской области были предсказуемы. Предполагается, что российское командование их учло. Теперь Кремль организует длительные информационные операции, направленные на сдерживание западной помощи Украине.

Напомним, что 12 декабря Генштаб сообщал, что ВС РФ формируют на юге Украины "ударные батальоны" из офицеров. Вражеских штурмовиков объединяет отсутствие дисциплины и мотивации. Своего командующего Михаила Теплинского, по словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, они авторитетом не считают.