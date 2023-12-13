ВС РФ атаковали Киев: запустили 10 баллистических ракет, — Воздушные силы (фото)

Воздушные силы сбили все ракеты, которые летели ночью на столицу. Также было уничтожено 10 ударных дронов, которые враг запустил из Крыма.

В ночь на 13 декабря Вооруженные силы России атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Все 10 ракет были сбиты украинской противовоздушной обороной. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что ВС РФ атаковали Киев ровно в 3:00. Все цели сбило зенитное ракетное подразделение. Соответствующие службы исследуют обломки и устанавливают тип ракет.

Также сообщается, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 10 беспилотниками Shahed. Все ударные дроны были сбиты подразделениями ПВО. Больше всего БПЛА было сбито над Одесской областью.

Известно, что беспилотники запустили из района Балаклавы неподалеку от Севастополя.

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Ракетный удар по Киеву в ночь на 13 декабря

За последние несколько дней ВС РФ уже второй раз атакуют столицу баллистическими ракетами. В трех районах Киева зафиксировано падение обломков.

Так, в Дарницком районе загорелся частный дом, в Днепровском районе огонь охватил балкон на 7 этаже многоэтажки. Также повреждены окна, фасад и четыре автомобиля.

Сообщалось, что в Деснянском районе обломки упали на открытой местности и дороге. По словам мэра столицы Виталя Кличко, обломки одной из ракет упали на территорию больницы. Ранения в результате атаки получили более 50 человек.

Напомним, по словам военного аналитика Алексея Гетьмана, оккупанты будут запускать по Украине одновременно 20-30 ракет и выбирать одну или несколько целей. В частности, РФ будет экономить ракеты.

Также в начале декабря военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что Россия готовится к ухудшению погодных условий, чтобы ударить по Украине. Таким образом они хотят нанести больший вред.