Lockheed Martin срывает сроки: для армии США построено меньше половины F-35

Из-за проблем с версией обновления TR-3 Воздушные силы не приняли ни одного из изготовленных F-35. Генерал-лейтенант Майкл Шмидт говорит, что Lockheed Martin за это платит штрафные санкции.

Одна из крупнейших оборонных компаний США Lockheed Martin в 2023 году построила менее половины из запланированных истребителей F-35. Об этом сообщает Defense News.

Генерал-лейтенант Майкл Шмидт, исполнительный офицер программы F-35 заявил на слушании в подкомитете вооруженных сил Палаты представителей, что Lockeed Martin построил 21 истребитель F-35 TR-3 из 52 единиц за 2023 год. Однако компания находится под контролем, по словам Шмидта.

Производство истребителей с обновлением TR-3 происходит медленнее ожидаемых темпов. Производство ключевых деталей происходит медленнее, чем ожидалось. Также все изготовленные F-35 TR-3 находятся на заводе Lockheed Martin в ожидании запчастей.

"Оборудование хорошее. Это скорость, с которой они их производят, чтобы удовлетворить наши потребности в производстве и модернизации. Это буквально небольшое количество компонентов, но мне нужны все они", — объясняет Майкл Шмидт задержку.

Lockheed Martin и Пентагон планировали завершить разработку TR-3 до апреля 2023 года, но из-за проблем с программным обеспечением самолеты до сих пор не приняты на вооружение. Теперь ожидается, что F-35 с ПО TR-3 будут готовы к следующей весне или в июне 2024 года.

Также Шмидт намекнул, что Lockheed Martin получает значительные штрафные санкции за проблемы с поставками истребителей. Поэтому они "имеют значительный стимул" для достижения результатов. Сейчас проблемы с TR3 не касаются имеющихся F-35, потому что их не модернизируют до обновления TR-3.

Напомним, 22 ноября Lockheed Martin предлагает промежуточное решение с технологическим обновлением TR-3.

Отчет армии США показал, что сейчас каждый второй F-35 является небоеспособным.