Проблемы с ВПК: "Ростех" провалил план по созданию трех лайнеров Ту-214

Модификация самолетов Ту-214Р могут выполнять разведывательные операции, поэтому речь идет не только о проблемах с гражданским авиастроением в РФ. Но вместо трех таких самолетов российский завод может предложить к концу года лишь один.

Российские ресурсы сообщили о невыполнении плана Казанским авиазаводом (КАПО) по строительству трех самолетов Ту-214, который был разработан еще в советское время. Комментируя эту информацию эксперты Defence Express отметили, что хотя речь идет о создании гражданских самолетов, этот пример хорошо демонстрирует характер процессов в российском ВПК, так как казанский завод занимается ремонтом и производство армейской авиации.

Обозреватели обратили внимание, что КАПО — это предприятие, где на сегодняшний день ремонтируют и модернизируют тяжелые бомбардировщики Ту-22М3. Более того завод является производителем стратегических бомбардировщиков типа Ту-160, особенно в версии Ту-160М.

Ту-160 ВВС России Фото: Скриншот

Что касается самолетов Ту-214, то по словам экспертов, эти машины могут быть задействованы и для выполнения боевых задач. В частности, существуют модели Ту-214Р, которые фактически являются разведывательными самолетами.

Что касается деятельности КАПО, то эксперты собрали любопытные данные о производственных мощностях предприятия. Так по состоянию на 2021 год, мощности авиазавода были восстановлены лишь на 40%. Из-за этого предприятие может собирать те же Ту-160 из заготовок времен СССР, но не может производить эту машину с нуля.

Кроме того, ПАО "Туполев" задолжало Минобороны РФ 5,5 млрд рублей за срыв контракта по поставкам ракет для стратегического ракетоносца Ту-160.

Между тем все эти проблемы не помешали Кремлю поставить задачи перед производителями создавать 10 машин Ту-214 в год, а затем продублировать ее в программе развития гражданского самолетостроения на 2023-2030 годы.

"Теперь, как видим, это все также "не помешало" правительству РФ вообще никак не проконтролировать выполнение собственных задач, даже если в разрезе только одного, но очень важного завода для всей самолетостроительной отрасли страны-агрессора. Это в свою очередь хорошо иллюстрирует характер процессов в российской самолетостроительной отрасли", — подытожили обозреватели.

Ранее мы писали о прилете правительственного Ту-214 СУС СЛО в Беларусь. Эта машина оснащена оборудованием, которое позволяет осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета.