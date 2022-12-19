В Минск из РФ прилетел специальный самолет: что о нем удалось узнать

Оборудование, находящееся на борту воздушного судна, позволяет осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета.

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В понедельник, 19 декабря, в аэропорт "Минск" зашел на посадку правительственный борт РФ, оборудованный узлом спецсвязи. Информация об этом появилась в Телеграм-канале белорусского блогера и журналиста Антона Мотолько.

Речь идет о самолете Ту-214 СУС СЛО "Россия" с регистрационным номером RA-64524.

Это — самолет спецназначения, который оборудован узлом связи и спецтехническими средствами, позволяющими осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета.

Кроме того, согласно данным о RA-64524, которыми располагает ресурс Flightradar24, самолет вылетел из Санкт-Петербурга (аэропорт "Пулково") в 18:12 и приземлился в Минске в 19:18.

[ + – ] Спецборт РФ, который приземлился в Минске, вылетел из аэропорта "Пулково"

Напомним, визит российского президента Владимира Путина в Минск хотели замаскировать. По информации журналистов, несколько президентских бортов подняли в небо, чтобы не было понятно, на каком из них летел Путин. Один самолет вылетел из Москвы, еще два — из Петербурга.

Фокус также писал, что в Беларуси сел самолет, способный помогать РФ наводить на цели в Украине. Самолет А-50У "Сергей Атаянц" приземлился на аэродроме в Мачулищах. Это произошло на фоне внезапной проверки боеспособности войск Беларуси.