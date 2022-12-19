У Мінськ із РФ прилетів спеціальний літак: що про нього вдалося дізнатися

Обладнання, що знаходиться на борту повітряного судна, дозволяє здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту.

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У понеділок, 19 грудня, до аеропорту "Мінськ" зайшов на посадку урядовий борт РФ, обладнаний вузлом спецзв'язку. Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі білоруського блогера та журналіста Антона Мотолько.

Йдеться про літак Ту-214 СЛЗ ЛВЗ "Росія" з реєстраційним номером RA-64524.

Це літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами, що дозволяють здійснювати зв'язок з будь-якою точкою світу на маршруті польоту.

Крім того, згідно з даними про RA-64524, які має ресурс Flightradar24, літак вилетів з Санкт-Петербурга (аеропорт "Пулково") о 18:12 і приземлився в Мінську о 19:18.

[ + – ] Спецборт РФ, який приземлився у Мінську, вилетів з аеропорту "Пулково"

Нагадаємо, візит російського президента Володимира Путіна до Мінська хотіли замаскувати. За інформацією журналістів, кілька президентських бортів підняли до неба, щоб не було зрозуміло, на якому з них летів Путін. Один літак вилетів із Москви, ще два — із Петербурга.

Фокус також писав, що у Білорусі сів літак, здатний допомагати РФ наводити на цілі в Україні. Літак А-50У "Сергій Атаянц" приземлився на аеродромі у Мачулищах. Це сталося на тлі раптової перевірки боєздатності військ Білорусі.