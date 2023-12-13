ВС РФ использовали новую стартовую точку запуска Shahed: где она находится

Британская разведка подтвердила пять мест, из которых российские военные запускают ударные беспилотники. Речь идет о Балаклаве, мысе Чауда в Крыму, Ейске, Приморско-Ахтарске и Курске в России.

Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать новую стартовую площадку для запуска беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"12 декабря 2023 года Россия запустила не менее 15 односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed из Балаклавского района Крыма. Это новая стартовая площадка для Shahed к югу от Севастополя", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Британии отметили, что Балаклава — это пятое подтвержденное место запуска ударных дронов, тогда как враг еще использует мыс Чауда (Крым), Ейск, Приморско-Ахтарск и Курск в России.

Согласно сообщению российских официальных лиц, ПВО якобы перехватила 41 атаку украинских дронов на военные объекты во временно оккупированном Крыму, включая район мыса Чауда. В частности, Чауда является известным местом запуска БПЛА типа Shahed, его враг использует с начала сентября 2023 года.

В британской разведке считают, что ВС РФ могут рассредоточить свои возможности запуска Shahed на несколько локаций, как для защиты сил, так и для усложнения работы украинской ПВО.

Российская Федерация, вероятно, будет использовать дополнительные пусковые площадки в ответ на атаки ВСУ, заставляя адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем, добавили в Минобороны Британии.

Напомним, 11 декабря украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Безкрестнов рассказал, что в Иране представили новый БПЛА типа Shahed-238, который значительно отличается от тех, которые РФ использует для обстрелов.

12 декабря журналист "Военного Фокуса" Александр Матвиенко сообщил, что немецкие зенитные установки Gepard могут эффективно уничтожать российские дроны и крылатые ракеты, летящие на скорости 800-900 км/ч.