"Минус" батальон бронемашин: Тарнавский рассказал, где РФ массово теряет танки

На Таврийском направлении за прошедшие сутки состоялось 80 боевых столкновений, рассказал командующий Александр Тарнавский. Несмотря на усилия врага, бойцы ВСУ держат Авдеевку и Марьинку.

Российское командование потеряло батальон бронемашин разных видов и батальон живой силы на отрезке фронта, где действуют подразделения ОСУ "Таврия" ВСУ. О текущей ситуации на фронте рассказал командующий Таврийского направления бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram-канале.

Командующий сообщил, что за прошедшие сутки, 12 декабря, на отрезке фронта от Работино до Авдеевки состоялось 80 боевых столкновений. Во время столкновений враг лишился 25 единиц бронетехники: пол батальона танков (15 шт.) и почти пол батальона бронемашин (13 шт.). Также объяснил, на каком именно участке 200-километрового фронта это произошло — в Донецкой области.

Аналогичная ситуация — с потерями живой силы, пояснил генерал. В частности, россияне потеряли 401 человека: это составляет половину всех суточных потерь ВС РФ.

Отметим, что 15 танков, которые россияне потеряли в Донецкой области — это почти все, что ВСУ подбили за прошедшие сутки (18 шт.).

Тарнавский также отметил, что бойцы Сил обороны "стойко держатся на Авдеевском и Марьинском направлениях". Другие детали боев командующий не привел.

Бои под Авдеевкой — детали

Генерал Тарнавский не указал, на каком именно участке фронта россияне потеряли батальон бронетехники. Между тем Генштаб ВСУ в утреннем отчете 13 декабря указал, что суммарно на подходах к оккупированному Донецку состоялось 64 атаки россиян: под Авдеевкой — 51 атака, под Марьинкой — 13. На других отрезках — в несколько раз меньше.

Эксперты DeepState обозначили на онлайн-карте боевых действий, где именно атаковали подразделения ВС РФ под Авдеевкой. На карте — 16 отметок, расположенных по кругу вокруг населенного пункта: от дороги на Новобахмутовку на северо-западе до Тоненького и Северного на противоположном фланге.

Бои вокруг Авдеевки по состоянию на 13 декабря 2023 года Фото: Скриншот

Отметим, аналитики Института изучения войны в своем отчете отметили, в каких условиях сейчас воюют на восточном направлении. В частности, подразделения ВС РФ жалуются, что страдают от гололеда, поэтому не могут идти в атаку. В то же время украинские воины при похожих условиях сумели отбить террикон возле Горловки и отодвинуть россиян от Степного под Авдеевкой.

Напоминаем, в ночь с 12 на 13 декабря ВС РФ атаковали Украину ракетами "Искандер" и С-400. В Офисе президент Зеленского объяснили, что знают, по каким целям бьет враг. Между тем российские хакеры заявили, что вредят украинцам еще и на цифровом фронте: утверждают, взломали систему мобильного оператора "Киевстар".