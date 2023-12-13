Будущее "Раптора": почему военные США хотят отправить на свалку F-22

Причины списания кроются в самой истории создания самолета, отмечают эксперты. Дело в том, что существуют несколько вариантов F-22, и два из них — Block 10 и Block 20 не обладают полным функционалом.

Уже два года подряд ВВС США стремятся списать часть истребителей F-22 Raptor, но их усилиям препятствует Конгресс. На первый взгляд, это противоречит обычной логике: военные выступают за сокращение вооружений, а законодатели настаивают на сохранении их в строю. Но какая на самом деле причина того, что американские военные хотят отправить на свалку F-22 попытались выяснить обозреватели Bulgarian Military.

Анализируя противоречия между американскими военными и конгрессменами, эксперты пришли к выводу, что сложность ситуация кроется в "бурной истории" истребителя.

Еще во времена Холодной войны, а точнее в 1980-х годах США приняли решение о создании новейшего истребителя пятого поколения для борьбы за превосходство в воздухе на пороге назревающего конфликта с СССР.

Прототип YF-22A впервые поднялся в небо только в 1990 году, а прогнозируемая потребность в 750 единицах для ВВС и еще 550 для ВМС США казалась маловероятной. При этом стоимость программы по разработке машины взлетела до 70 миллиардов долларов. В итоге американцам не оставалось ничего другого, кроме как приступить к производству самолета.

Однако в результате новый F-22 поступил на вооружение только в Военно-воздушные силы США, в то время как американские военно-морские силы предпочли модернизировать свой F/A-18 Super Hornet. Кроме того, вместо предложенных 750 истребителей ВВС получили всего 187 F-22 в результате постепенного сокращения.

Ранние версии истребителя, известные как Block 10, не обладали расширенными функциональными возможностями и способностью применять высокоточное наземное ударное вооружение, что было обязательным условием для самолетов поколения 4+. Только после выпуска Block 30 в 2006-2007 годах самолет получил полную функциональность, а в 2011 году его производство было полностью прекращено.

Но остались еще машины 32 варианта F-22 Block 20, которые не обладают полным боевым потенциалом и требуют больших затрат на обслуживание. Авторы материала пишут, что Пентагон хочет снять с вооружения именно эти истребители F-22, которые обходятся армейцам 75 000 долларов эксплуатационных расходов за летный час.

В конечном итоге списание 32 самолетов приведет к экономии 485 млн долларов в год, и эти деньги будут направлены на разработку истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance — NGAD.

Между тем Конгресс продолжает препятствовать выводу F-22 Block 20 из эксплуатации, поскольку законодатели настаивают на сохранении общей численности этих самолетов в 1112 единиц.

Ранее сообщалось, что в имитационном бою филиппинский легкий штурмовик FA-50PH смог приблизиться к американскому истребителю пятого поколения F-22 Raptor и "уничтожил" его. При этом для поражения американского самолета была "применена" ракета AIM-9 Sidewinder малой дальности.