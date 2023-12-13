"Принципиальное направление": в Харьковской ОГА рассказали, к чему может привести оккупация Синьковки

Это тяжелое направление для Сил обороны, потому что для врага оно является принципиальным и логистическим, говорит глава администрации Олег Синегубов.

На Купянском направлении российские оккупанты продолжают штурмы позиций Сил обороны вблизи Синьковки и Петропавловки. В случае захвата Синьковки ВС РФ смогут блокировать Купянск и Купянск-Узловой. Об этом 13 декабря "Суспільному" рассказал глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

По его словам, оживления россиян на этом участке фронта не наблюдается — активные штурмовые действия продолжаются уже в течение длительного времени.

"В последнее время наши воины отбили восемь атак в направлениях Синьковки, Петропавловки. Это тяжелое направление для нас, потому что для врага оно является принципиальным, логистическим. В случае захвата Синьковки для РФ открывается плацдарм для блокирования Купянска и Купянска Узлового. ВСУ принимает все меры, чтобы эффективно противодействовать. Сейчас на этом направлении последние месяцы враг успехов не имеет", — рассказал Синегубов.

Он отметил, что сейчас Синьковка — это "серая зона", где идут боевые действия.

"Синьковка — это фактически "серая зона". Есть уничтожение танков, врагов. Потери у них большие. Ежедневно — десятки бронированной техники, десятки, сотни убитыми и ранеными", — сказал Олег Синегубов.

Напомним, что 7 декабря Олег Синегубов опроверг заявление оккупантов о захвате Синьковки возле Купянска.

Ранее сообщалось, что ВС РФ готовятся захватить новые населенные пункты, на случай проигрыша битвы за Авдеевку.