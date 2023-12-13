"Дорога превратилась в кратер": СМИ опубликовали последствия ракетного обстрела Киева (фото)
На снимках журналистов видны сгоревшие автомобили и оконные стекла в доме, выбитые взрывной волной.
По меньшей мере 53 человека пострадали от обломков российских ракет, которые, по данным официальных лиц, были успешно перехвачены украинской системой ПВО. Кадры повреждений опубликовало британское издание Sky News.
Мэр Киева Виталий Кличко посетил пострадавший район, где одна из дорог возле дома превратилась в один большой кратер. Рядом стояли сгоревшие автомобили и лежали обломки. На других снимках видны оконные проемы квартир без стекол.
По данным ГСЧС, спасатели продолжают работу в Днепровском районе, а психологи оказывают профессиональную помощь.
"На месте развернуто 3 палатки Красного Креста, предоставлен один автобус от "Киевпасстранса" для обогрева людей", — говорится в публикации пресс-службы.
Ко всему прочему, на проезжей части в Днепровском районе повреждена водопроводная сеть. В итоге затопило подвал дома и подземный переход. Последствия аварии ликвидировали 34 спасателя и пять единиц техники.
В общей сложности, на месте который пострадал от обстрела, работало больше сотни сотрудников ведомства и 22 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, что столичный градоначальник Виталий Кличко также показал последствия российских атак.
Также Фокус в своем материале разбирался, как можно прекратить ракетный террор российских оккупантов.