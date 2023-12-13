Ракетная атака на Киев: как выглядят поврежденные дома (фото)

В киевской мэрии говорят, если консутрукции многоэтажки получили критические повреждения, будет рассматриваться вопрос о капитальном восстановлении.

Related video

В Киевской городской военной администрации показали, как выглядят поврежденные в результате ночной атаки здания в Днепровском районе. В восстановлении нуждается многоэтажка и детский сад. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Отмечается, что обломки вражеской баллистической ракеты упали возле одной из многоэтажек. Повреждения получили как дом, так и расположенный рядом детский сад.

Фото: Виталий Кличко / Telegram Фото: Виталий Кличко / Telegram Фото: Виталий Кличко / Telegram

Также в результате атаки сгорели припаркованные во дворе машины, а в близлежащих домах и школе выбило окна.

Сейчас жителей поврежденной многоэтажки эвакуировали, на месте работают правоохранители. После этого людям позволят забрать из своих домов вещи.

Сообщается, что поврежденные окна дома затянут пленкой и после этого проведут экспертизу поврежденной многоэтажки.

Фото: Виталий Кличко / Telegram

В мэрии говорят, если в результате атаки конструкции здания получили критические повреждения, то будут проводить работы по капитальному восстановлению.

Среди прочего, пострадавшим жителям предоставят временное жилье. Также возле поврежденного дома развернули пункт обогрева.

Фото: Виталий Кличко / Telegram

Кроме того, часть обломков упали на территории городской больницы. В мэрии говорят, что повреждено здание морга. Само медицинское учреждение получило незначительные повреждения.

Ракетная атака на Киев

В ночь на 13 декабря Вооруженные силы РФ выпустили по столице Украины 10 ракет. Все они были сбиты силами ПВО. Уже вторая за последние дни российские военные пытаются ударить по Киеву баллистическими ракетами.

Известно, что обломки ракет упали в четырех районах города. Травмы получили более 53 человек, среди которых 5 детей.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, почему оккупанты пытаются нанести удар ночью. Так, по словам спикера Юрия Игната, армия РФ пытается использовать эффект неожиданности и причинить как можно больший вред.

Напомним, в Офисе Президента рассказали, что оккупанты пытались нанести удар по объекту критической инфраструктуры. В частности, они выпустили ракеты С-400.

Также военный аналитик Алексей Гетьман рассказал, что новые атаки РФ в этом году будут отличаться от прошлогодних ракетных атак. В частности, они не будут применять за раз большое количество ракет и вероятно будут ударять только по одной или двум целям.