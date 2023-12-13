Перед лицом нарастающей угрозы: НАТО увеличивает совместный военный бюджет на 12%

Как отметил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, совместное финансирование стран Альянса демонстрирует солидарность и коллективную волю союзников.

НАТО увеличит совместные расходы оборонного Альянса в 2024 году на 12%, а гражданский бюджет блока — на 18%. Об этом Североатлантический альянс сообщает 13 декабря в пресс-релизе на официальном сайте организации.

Согласно опубликованной информации по итогам заседания Североатлантического совета в среду, 13 декабря, военный бюджет увеличен до 2,03 миллиарда евро, а гражданский — до чуть более 438,1 миллиона евро.

"Увеличение совместных расходов позволит партнерам по Альянсу вместе лучше реагировать на угрозы безопасности", — подчеркивается в релизе НАТО.

При этом в информации сообщается, что военный бюджет покрывает оперативные расходы командных структур НАТО и операции по всему миру. Средства, выделенные на гражданские расходы, предназначены для покрытия расходов на персонал и оперативные расходы в штаб-квартире НАТО, а также для международной рабочей силы. Это не общие расходы на оборону отдельных стран НАТО.

Третьим основным элементом общего финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность блока (NSIP), которая охватывает крупные инвестиции в строительство и системы командования и управления. Потолок NSIP на 2024 год составляет 1,3 миллиарда евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.

"Совместное финансирование демонстрирует солидарность и коллективную волю союзников. В неспокойные времена нам это нужно больше, чем когда-либо", — подчеркнул заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

Бюджетные решения НАТО

На Мадридском саммите в 2022 году страны Альянса договорились совместно инвестировать в НАТО в ответ на растущую глобальную конкуренцию и угрозы евроатлантической безопасности, вызванные агрессивной войной России против Украины.

На Вильнюсском саммите в 2023 году лидеры НАТО предприняли дальнейшие шаги по укреплению сдерживания и обороны Североатлантического блока и обязались обеспечить адекватное финансирование этих решений. Таким образом, как указывается в релизе, они подтвердили свою неизменную приверженность прочным трансатлантическим связям, единству и сплоченности в критический момент для глобального мира и безопасности.

"Бюджеты, финансируемые из общих источников, укрепляют НАТО, гарантируя крупные возможности, обеспечивая сдерживание, оборону и оперативную совместимость, а также поддерживая консультации и принятие решений на самых высоких уровнях", — констатируют в Альянсе.

И подытоживают: НАТО стремится обеспечивать безопасность эффективным, прозрачным и финансово ответственным способом.

Напомним, 13 декабря Зеленский заявил о необходимости поддержки Запада для победы.

Кроме того, в тот же день Владимир Зеленский заявил о том, что Украина начала двустороннюю работу со Швецией по гарантиям безопасности. Президент выразил надежду, что к обсуждению относительно гарантий безопасности присоединятся и Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия.