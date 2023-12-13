Удары по портам Украины: РФ повредила 105 объектов инфраструктуры

Как рассказал глава АМПУ Юрий Литвин, из-за действий РФ погибли 3 человека, а еще 12 получили ранения. Сейчас формируется список имущества, которое было повреждено или уничтожено обстрелами.

Россия ударила по 105 объектам портовой инфраструктуры Украины, а также шести гражданских строений с 18 июля. Об этом заявил глава ГП "Администрация морских портов Украины" Юрий Литвин на итоговой встрече команды Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет "Интерфакс-Украина".

Как рассказал Литвин, в результате воздушных атак были повреждены или частично разрушены:

10 элеваторов;

2 трубопровода;

34 административных здания;

26 составов с растительным маслом и топливом;

93 транспортных средств;

69,7 тысячи квадратных метров складов хранения зерновых грузов;

62 тысяч тонн зерновых грузов.

Кроме того, по словам Литвина, из-за действий РФ погибли 3 человека, а еще 12 получили ранения. Сейчас формируется список имущества, которое было повреждено или уничтожено обстрелами, проводится оценка восстановления объектов.

Как сообщили в АМПУ, встреча прошла 12 декабря. По итогам 11 месяцев 2023 года в чрезвычайно тяжелых военных условиях портами Украины перегружено 52,8 млн. тонн грузов. Среди приоритетов на 2024 год названы увеличение грузооборота морских портов, развитие Дунайского портового кластера как главного альтернативного экспортного морского пути. Реализация инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства.

Кроме того, как сообщается, предполагается восстановление портовой инфраструктуры, которая получила значительные повреждения вследствие вражеских атак.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ объяснили ночные удары ВС РФ баллистикой. У российских оккупантов, как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, большое количество комплексов С-300, но эти системы не способны достать до столицы Украины.