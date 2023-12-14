Дрон летел на Москву: в России заявили об отражении атаки беспилотника (карта)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО якобы сбили дрон Наро-Фоминском городском округе области.

В ночь на 14 декабря в России сообщили об атаке неизвестного беспилотника, который летел в сторону Москвы. Об атаке рассказал мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин у себя в Telegram.

По его словам, дрон был сбит силами ПВО России в Наро-Фоминском городском округе.

"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — сказано в сообщении, которе появилось примерно в 02:35 ночи.

Сергей Собянин сообщил об атаке БПЛА Фото: Скриншот

Отметим, что на момент написания новости Министерство обороны РФ никак не прокомментировало заявление Собянин.

Наро-Фоминск на карте Фото: Google Maps

Позже, уже в 04:25 утра Собянин сообщил о второй атаке БПЛА в том же Наро-Фоминском округе.

"Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", — написал собянин.

Ранее сообщалось, что аналитики ISW сообщили, что РФ начала серийное производство нового ударного БПЛА. Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что дроны не будут иметь угрозы для ВСУ из-за своей скорости и размеров.

Также напомним, что украинские пограничники показали, как сбивали Shahed ночью в Одесской области. Так, Бойцы Белгород-Днестровского отряда поразили вражеский ударный дрон с помощью метких выстрелов. После уничтожения БПЛА, тот упал в воду.