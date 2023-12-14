Позиции не сдавали: ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, — командование

По словам представителя ОК "Юг" Натальи Гуменюк, ВС РФ сосредоточили на левом берегу Днепра несколько десятков тысяч бойцов, большое количество техники. Большинство россиян хочет закрепиться на втором рубеже обороны, где созданы железобетонные конструкции.

Украинские войска продолжают удерживать свои позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявила представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

По ее словам, высадка украинских военных на левом берегу Херсонщины является лишь частью крупной операции. Удержание позиций – сложная и кровопролитная работа.

"Позиции удержаны, ни одна не сдана, несмотря на то, что враг время от времени продолжает штурмовать позиции и пытается выбивать нас с занятых территорий", – отметила Гуменюк.

Она также отметила, что ВСУ ведут контрбатарейную борьбу. Артиллеристы оказывают серьезную поддержку силам, которые находятся на левом берегу. Также хорошие результаты приносит аэроразведка и использование ударных дронов, хотя в последние дни сложились не плохие погодные условия.

Также Гуменюк заявила, что ВС РФ сосредоточили на левом берегу Днепра несколько десятков тысяч бойцов, большое количество техники. К сожалению, Силы обороны пока не могут обрезать логистику врага в Крыму. Однако она уже сильно замедлена, что отражается на морально-психологическом состоянии личного состава противника.

"Там постоянно возникают междоусобные столкновения, выяснение отношений, кто более героизирован, удержаться им всем трудно", – добавила Гуменюк.

Она заявила, что основная масса россиян хочет закрепиться на втором рубеже обороны, где созданы железобетонные конструкции. Каждый день ВСУ ликвидируют более десятка военнослужащих ВС РФ.

"За последние дни это 11, 14, 12 военнослужащих. Это данные, которые нам удается подтвердить. Также нам удается уничтожать танки и бронетехнику, бронированные машины десанта и пехоты. Хотя в последнее время наблюдаем, что враг значительно экономит на технике. Если и идут на штурм, то в пешем порядке", – сказала Гуменюк.

Напомним, что 12 декабря Генштаб сообщал, что ВС РФ формируют на юге Украины "ударные батальоны" из офицеров. Вражеских штурмовиков объединяет отсутствие дисциплины и мотивации. Своего командующего Михаила Теплинского, по словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, они авторитетом не считают.