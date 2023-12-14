"Атеш" проник в воинскую часть Росгвардии в Москве (видео, фото)

Партизанам удалось снять несколько "интересных материалов" и передать их для изучения Силам обороны. На кадрах видно, что противник пытается принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части.

Украинское подполье провело очередной успешный ночной рейд по улицам Москвы. Партизанам удалось проникнуть в воинскую часть Национальной гвардии России. Об этом сообщает "Атеш" в Telegram.

"На этот раз нам на глаза попалась часть Росгвардии, расположенной на улице Проектируемый проезд 4579, 56", — говорится в сообщении.

Агенты движения заявили, что отснять "несколько интересных материалов" и уже передали данные Силам обороны Украины о части, которая имеет координаты: 55.581100, 37.608922.

"На кадрах видно, что противник пытается принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части, однако это лишь попытки. Никакие патрули не смогут уберечь воинские части от наших глаз и ушей. И если у противника не получается это делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях", — отмечается в заметке.

Напомним, 12 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили о проникновении на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Агенту удалось собрать данные о личном составе части, технике и вооружении. В частности, оккупанты используют вертолеты Ми-9 для эвакуации раненых. Также партизаны выяснили, что дисциплину в подразделении подрывает то, что потери полка в войне командование пополняет заключенными военными.

13 декабря стало известно, что партизаны "Атеш" внедрили своих агентов в процесс строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории. В их задачи входит не только передача информации, но и создание трудностей и задержек на стройплощадке. Подполье "помогает" оккупантам с момента начала строительства — апреля 2023 года.