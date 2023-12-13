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Военный Фокус Российско-украинская война

Партизаны "помогают" строить часть Росгвардии в Крыму: в чем особенность (фото, видео)

Росгвардия, воинская часть, Евпатория, Крым
Подполье попало на место строительства части Росгвардии

Партизаны "Атеш" работают на месте строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории. Ее строительство началось в апреле 2023 года.

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Украинское подполье внедрило своих агентов в процесс строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Агенты "Атеш" работают на месте строительства воинской части росгвардии в Евпатории", — говорится в сообщении.

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Партизаны рассказали, что оккупанты начали строительство воинской части в апреле 2023 года. С того момента "Атеш" внедрил своих агентов в процесс строительства. В частности, они занимаются не только передачей информации, но и созданием трудностей и задержек на стройплощадке.

"Мы прилагаем максимальные усилия для победы над р*шистами и пособниками путинского режима", — добавили партизаны.

Напомним, 12 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о проникновении на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Агент собрал данные о личном составе, технике и вооружении. В частности, враг использовал вертолеты Ми-8 для эвакуации раненых.

8 декабря стало известно, что украинское подполье разведало места дислокации военных Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном Сакском районе в Крыму. Партизаны смогли расширить список мест пребывания российских бойцов и детально оценить инженерные сооружения в районе.

В тот же день в "Атеш" сообщили, что ВС РФ начали использовать новый маршрут для перевозки личного состава в Джанкой в Крыму. На вокзал оккупанты прибывали автотранспортом и поездами.