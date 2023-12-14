Shahed несколько часов атаковали Одесскую область: много пострадавших, — Гуменюк (видео)

Командование уверяет, что ВС РФ специально запускают иранские дроны-камикадзе через жилые кварталы, промышленные объекты и припортовую инфраструктуру. Более того, враг использует особенности ландшафта для истощения украинской ПВО.

В ночь на 14 декабря враг атаковал юг Украины ударными беспилотниками и ракетами. По меньшей мере 32 "шахеды" были сбиты над Одесской областью. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.

По словам Гуменюк, всего этой ночью оккупанты выпустили по Одесской, Николаевской и Херсонской областям 39 БпЛА. Все они были сбиты силами ПВО. Однако в результате падения обломков был нанесен ущерб гражданскому населению и инфраструктуре.

Она объяснила, что враг специально запускает дроны через жилые кварталы и промышленные объекты. Одним из приоритетов врага является припортовая инфраструктура.

В результате ночной атаки было повреждено несколько домов в Одессе и есть пострадавшие. По меньшей мере 11 человек получили ранения, из которых 3 — дети. Всего в медучреждения доставили 5 человек.

В Силах обороны юга сообщили, что оккупанты запускали беспилотники в несколько волн и на разные направления. В частности, враг использовал особенности ландшафта и заводил "шахеды" на удар из акватории Черного моря.

Кроме того, во время этой ночной атаки на юг Украины РФ использовала не только беспилотники, но и ракеты. По словам Натальи Гуменюк, такая тактика не является новой для врага, ведь они пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону.

Удар по Одесской области

По информации ГСЧС, в результате падения обломков после ночной атаки огонь охватил легковые автомобили и хозяйственную постройку. Еще 11 зданий рядом были повреждены. На месте инцидента спасатели развернули пункт обогрева.

Напомним, в ночь на 13 декабря ВС РФ атаковали баллистическими ракетами Киев. Украинская ПВО сбила все 10 ракет, которые летели на столицу, впрочем в результате падения обломков есть повреждения

В Воздушных силах ВСУ объясняли, что нанося удары в ночные часы враг пытается использовать эффект неожиданности.