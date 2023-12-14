БПЛА атаковали Россию: целью дронов были военные части в Подмосковье, — СМИ (фото)

Источники в украинской разведке утверждают, что массированная атака беспилотников была ответом россиянам на последние обстрелы Украины.

В ночь на 14 декабря дроны пытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что один беспилотник был сбит около 3 ночи в нескольких километрах от населенного пункта Алабино, где находится военная часть оккупантов. Через час в этом районе был сбит еще один БпЛА.

Фото: Google Maps

Также сообщается, что около 5 утра один беспилотник пытался атаковать военную часть оккупантов в Подольске. Пишут, что пострадавших в результате атаки нет.

Фото: Google Maps

Кроме того, российские Telegram-каналы утверждают, что одной из целей БпЛА могла стать Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья. Там вроде бы даже эвакуировали персонал.

Фото: Google Maps

Реакция Минобороны РФ и властей

Сначала об атаке дронов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам два дрона были сбиты российскими силами противовоздушной обороны в Наро-Фоминском городском округе. Он написал, что в результате атаки разрушения и пострадавших нет.

Также на атаку дронов отреагировали в российском Минобороны. Там сообщили об уничтожении девяти беспилотников над Калужской и Московской областями.

Фото: Скріншот

Что говорят в ГУР

Как сообщили РБК-Украина источники в Главном управлении разведки, целями атаки были военные объекты. В частности, после последних обстрелов Украины это было напоминание для оккупантов, что "у них тоже не будет спокойных ночей".

Напомним, в столице России появились пункты обороны от дронов и ракет. Обустроены такие пункты наблюдения на чердаках жилых домов. Они оборудованы ПЗРК и компьютерами.

Также в конце ноября украинский военный Юрий Касьянов рассказал, что в Москву уже долетели около ста беспилотников. На запуск дронов Украина потратила около 5 миллионов долларов, впрочем Россия потеряла гораздо больше.