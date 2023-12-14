Стратегический альянс: Италия присоединилась к разработке европейского танка будущего

Участники проекта KNDS и Leonardo говорят, что их сотрудничество может не ограничится одними танками, в частности Риму нужно заменить устаревшие боевые бронированные машины Dardo.

Итальянская компания Leonardo сформирует вместе с франко-немецким консорциумом KNDS (KMW и Nexter) стратегический альянс для создания танков следующего поколения. Об этом сообщает Defense News.

Новый альянс сосредоточится на активном участии Италии в европейской программе боевых танков, которая известна под названием MGCS. Также в рамках соглашения будут координироваться работа над танками Leopard, которые хочет заказать итальянская армия. В совместном заявлении также заявлено, что их цели шире разработки одних танков.

"Цель состоит в том, чтобы создать действительно Европейскую оборонную группу и, кроме того, теснее сотрудничать в области наземной электроники", — говорится в заявлении.

В издании отмечают, что Италия очень хотела присоединиться к проекту MGCS несмотря на то, что между Францией и Германией были разногласия по развитию программы. Италия хочет развивать собственное производство и развитие в будущих проектах. Также на итальянской территории построят линию производства Leopard 2A8, потому что Рим рассчитывает приобрести 133 машины до 2037 года. Сейчас Италия имеет танки собственной разработки Ariete.

Другим совместным проектом для Leonardo и KNDS может стать разработка боевой бронированной машины для итальянской армии. Сейчас военные эксплуатируют старые машины Dardo.

Напомним, 7 августа в Италии заявили о плане модернизировать парк танков Ariete за 900 млн евро.

19 июня в Италии заявили, что они хотят приобрести танки Leopard 2A8.